Bitlis'te Uluslararası Satranç Turnuvası Tamamlandı

Bitlis'te Uluslararası Satranç Turnuvası Gerçekleşti

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından organize edilen uluslararası açık satranç turnuvası, 2-7 Eylül tarihleri arasında Bitlis Eren Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yerli ve Yabancı Sporcular Bir Araya Geldi

Turnuvaya 39 ilden ve Gürcistan, Rusya, Azerbaycan, Suriye, Hindistan, Güney Afrika, İran, Türkmenistan, Ürdün, İngiltere gibi ülkelerden toplamda 400 sporcu katıldı. Yarışmalar altı farklı kategoride düzenlendi.

Ödül Töreni ve Kutlamalar

Dereceye giren sporculara ödülleri verildi. BETAV Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nurdoğan Oto, ödül töreninde yaptığı konuşmada, turnuvayı başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirtti. Oto, destek veren herkese teşekkür ederken, sporcuları da tebrik etti.

Önemli İsimler Törende Yer Aldı

Ödül törenine BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz ve çeşitli kurum temsilcileri katılarak etkinliğin önemini vurguladılar.

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Türkiye Satranç Federasyonunun desteğiyle organize edilen uluslararası açık satranç turnuvası sona erdi.

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Türkiye Satranç Federasyonunun desteğiyle organize edilen uluslararası açık satranç turnuvası sona erdi.

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Türkiye Satranç Federasyonunun desteğiyle organize edilen uluslararası açık satranç turnuvası sona erdi.

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Türkiye Satranç Federasyonunun desteğiyle organize edilen uluslararası açık satranç turnuvası sona erdi.

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Türkiye Satranç Federasyonunun desteğiyle organize edilen uluslararası açık satranç turnuvası sona erdi.