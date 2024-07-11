Jürgen Klopp, ABD Milli Takımı'nın teklifine sıcak bakmıyor

KLOPP LIVERPOOL'DAN AYRILDI



Premier Lig'in başarılı ekiplerinden Liverpool'da görev yapan Alman teknik direktör Jürgen Klopp, sezonun sona ermesiyle birlikte 9 yıllık serüvenini noktaladı. Liverpool'da geçirdiği süre boyunca takımına sayısız başarılar kazandıran Klopp, ayrılık açıklamasında yeni bir takım çalıştırmayacağını belirtti.

Independent'in haberine göre, 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Milli Takımı, teknik direktörlük koltuğuna Jürgen Klopp'u getirmek istiyor. ABD Futbol Federasyonu, takımın başına geçmesi için Klopp'a cazip bir teklif hazırlığında.



Ancak Jürgen Klopp, İngiltere Milli Takımı'ndan gelen teklifi reddettiği gibi ABD'nin başına geçme teklifine de sıcak bakmıyor. Klopp, Liverpool'dan ayrıldıktan sonra bir yıl boyunca dinlenme kararı aldı ve bu süre zarfında herhangi bir takım çalıştırmayı düşünmüyor.



ABD'NİN 2026 DÜNYA KUPASI PLANI

2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan ABD, turnuvada iddialı bir performans sergilemek istiyor. Bu doğrultuda dünyaca ünlü bir teknik direktör arayışına giren ABD Futbol Federasyonu, Jürgen Klopp'u takımın başına getirerek hem takımın performansını artırmayı hem de futbolseverlerin dikkatini çekmeyi hedefliyor.

Jürgen Klopp, Liverpool'da geçirdiği 9 yıl boyunca sayısız başarıya imza attı. 2019 yılında Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Klopp, aynı yıl UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da müzesine götürdü. 2020 yılında ise Liverpool'u Premier Lig şampiyonu yaparak kulübün 30 yıllık hasretini sona erdirdi.



Klopp'un ABD Milli Takımı'na sıcak bakmaması, Alman teknik direktörün geleceği hakkında birçok spekülasyona yol açtı. Futbol dünyasında Klopp'un hangi takımı çalıştıracağı merak konusu. Ancak Klopp, dinlenme kararı alarak bu tür spekülasyonlara şimdilik son vermiş durumda.

