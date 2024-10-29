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BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, Veolia Towers Hamburg'a Yenildi

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda 6. haftada Veolia Towers Hamburg'a 89-77 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 23:55
BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, Veolia Towers Hamburg'a Yenildi

BKT Avrupa Kupası Maç Sonuçları

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 6. haftasında Türk Telekom, Alman temsilcisi Veolia Towers Hamburg karşısında 89-77'lik bir mağlubiyet aldı.

Maçın Detayları

Hamburg'da bulunan Inselpark Arena'da gerçekleşen karşılaşmanın ilk çeyreği, ev sahibi takımın 29-22'lik üstünlüğü ile sona erdi. Soyunma odasına 43-39 önde giden Veolia Towers Hamburg, üçüncü çeyrekte de 68-53 ile farkı artırdı.

Son Çeyrek Mücadelesi

Son periyotta Türk Telekom, maça ortak olma çabasında bulunsa da bu yeterli olmadı ve karşılaşmayı 89-77'lik skorla kaybetti.

Durum Raporu

Bu sonuçla Türk Telekom, ligdeki 3. yenilgisini alırken, aynı zamanda Veolia Towers Hamburg bu sezon gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

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