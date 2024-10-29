BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, Veolia Towers Hamburg'a Yenildi

BKT Avrupa Kupası Maç Sonuçları

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 6. haftasında Türk Telekom, Alman temsilcisi Veolia Towers Hamburg karşısında 89-77'lik bir mağlubiyet aldı.

Maçın Detayları

Hamburg'da bulunan Inselpark Arena'da gerçekleşen karşılaşmanın ilk çeyreği, ev sahibi takımın 29-22'lik üstünlüğü ile sona erdi. Soyunma odasına 43-39 önde giden Veolia Towers Hamburg, üçüncü çeyrekte de 68-53 ile farkı artırdı.

Son Çeyrek Mücadelesi

Son periyotta Türk Telekom, maça ortak olma çabasında bulunsa da bu yeterli olmadı ve karşılaşmayı 89-77'lik skorla kaybetti.

Durum Raporu

Bu sonuçla Türk Telekom, ligdeki 3. yenilgisini alırken, aynı zamanda Veolia Towers Hamburg bu sezon gruptaki ilk galibiyetini elde etti.