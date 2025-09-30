BKT Avrupa Kupası: Ratiopharm Ulm, Türk Telekom'u 96-93 Yendi

Türk Telekom, B Grubu ilk hafta maçında sahasında Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm'e 93-96 mağlup oldu.

Maçın Akışı

Mücadelenin ilk bölümünde karşılıklı sayılarla geçildi ve skor 12-11 konuk ekibin üstünlüğüyle oluştu. Türk Telekom, pota altı oyunları ve üçlüklerle öne çıkarak farkı 6 sayıya (22-16) kadar çıkardı. Kalan bölümde Ratiopharm Ulm daha etkili olsa da ilk çeyrek 23-20 Türk Telekom üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyota iyi başlayan Alman ekibi, ilk 5 dakikayı 35-28 önde geçti. Çeyreğin orta bölümünde karşılıklı sayılar devam etti; Türk Telekom serbest atışlardan istediği verimi alamadı ve soyunma odasına 39-48 geride gitti.

Üçüncü çeyrekte Usher ve Doğuş Özdemiroğlu ile sayılar üreten Türk Telekom, 24. dakikada farkı 2'ye (53-55) indirdi. Orta bölümde etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 64-61 ile öne geçti. Ancak Jensen'in etkili performansı ve boyalı alandaki sayılarla Ratiopharm Ulm, üçüncü çeyreği 70-65 önde kapattı.

Final periyodunun başında Ratiopharm Ulm'un yakaladığı 5 sayılık seri farkı 10'a (65-75) çıkardı. Türk Telekom, maçın sonuna 4 dakika 38 saniye kala skoru 76-81 getirdi ancak Alman ekibi kalan bölümde üstünlüğünü koruyarak karşılaşmayı 96-93 kazandı.