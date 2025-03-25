Blatter ve Platini Yolsuzluk Davasından İkinci Kez Aklandı

Sepp Blatter ve Michel Platini, yolsuzluk suçlamalarından beraat etti. Mahkeme, ikilinin suçsuz olduğuna hükmetti.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 20:08
Blatter ve Platini Yolsuzluk Davasından İkinci Kez Aklandı

Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter ve eski UEFA Başkanı Michel Platini, uzun süredir devam eden yolsuzluk suçlamalarına karşı verilen mücadelede, bir kez daha beraat etti. İsviçre’nin Muttenz kentinde gerçekleştirilen temyiz duruşması sonucunda, ikilinin üzerine atılan dolandırıcılık, sahtecilik, kötü yönetim ve zimmete para geçirme suçları reddedildi.

Mahkeme sonrası açıklamalarda bulunan 69 yaşındaki Platini, "FIFA ve bazı İsviçre federal savcılarının 10 yıldır süren zulmü artık sona erdi. Artık tamamen bitti. Onurumu geri kazandım ve çok mutluyum." ifadelerini kullanarak, durumu değerlendirdi.

Kendisi de 89 yaşında olan Blatter, "Benim için büyük bir rahatlama oldu çünkü 10 yıldır devam ediyordu. Başımın üzerinde asılı duran Demokles'in kılıcı gibiydi. Artık bitti ve nefes alabilirim." şeklinde konuştu.

Öne çıkan iddialar arasında, Blatter’in FIFA başkanı olduğu 2011’de Platini’ye yaptığı 2 milyon İsviçre frangı değerindeki ödemenin yasa dışı gerçekleştirildiği suçlaması bulunuyordu. FIFA, 2015 yılında bu ödeme skandalı sonrasında her iki yöneticisine de 8 yıl futboldan men cezası vermişti. Ancak FIFA Tahkim Kurulu, bu cezanın süresini 6 yıla düşürmüştü. Platini, Spor Tahkim Mahkemesine yaptığı itiraz ile ceza süresini 4 yıla indirmişti.

Ayrıca, FIFA söz konusu 2 milyon İsviçre frangı ödemesinin iadesi için dava açmıştı. Ancak 2022 yılında İsviçre alt mahkemesi tarafından gerçekleştirilen davada, Blatter ve Platini’nin bu parayı yasa dışı olarak almadığı ve aklandıkları belirtildi.

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