Bocce: Dünya Ümitler ve Gençler Volo Şampiyonası Mersin'de başladı

Dünya Ümitler ve Gençler Volo Şampiyonası Mersin'de başladı; eleme maçlarında 20 ülkeden 200 sporcu Toroslar Bocce Tesisi'nde mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 20:21
Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Dünya Ümitler ve Gençler Volo Şampiyonası, eleme müsabakalarıyla başladı.

Turnuva, Toroslar Bocce Tesisi'nde gerçekleştiriliyor. Organizasyonda bocce'nin volo disiplininde basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine ve altın nokta kategorilerinde yarışmalar yapılıyor.

Katılım ve hedefler

Şampiyonada 20 ülkeden 200 sporcu mücadele ediyor. Türkiye'yi temsil eden 8 sporcu ise eleme müsabakalarında ter döktü.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bocce ve Boccia Koordinatörü Faik Kapsız, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'nin boccede dünyada söz sahibi olduğunu vurguladı. Kapsız, son yıllarda elde edilen başarı ivmesinin yükseldiğini belirterek, şampiyonada yarışacak milli sporculardan madalya beklediklerini ifade etti.

Organizasyon, 25 Ekim Cumartesi günü sona erecek.

