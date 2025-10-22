Bocce Dünya Ümitler ve Gençler Volo Şampiyonası Mersin'de başladı

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Dünya Ümitler ve Gençler Volo Şampiyonası, eleme müsabakalarıyla başladı.

Turnuva, Toroslar Bocce Tesisi'nde gerçekleştiriliyor. Organizasyonda bocce'nin volo disiplininde basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine ve altın nokta kategorilerinde yarışmalar yapılıyor.

Katılım ve hedefler

Şampiyonada 20 ülkeden 200 sporcu mücadele ediyor. Türkiye'yi temsil eden 8 sporcu ise eleme müsabakalarında ter döktü.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bocce ve Boccia Koordinatörü Faik Kapsız, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'nin boccede dünyada söz sahibi olduğunu vurguladı. Kapsız, son yıllarda elde edilen başarı ivmesinin yükseldiğini belirterek, şampiyonada yarışacak milli sporculardan madalya beklediklerini ifade etti.

Organizasyon, 25 Ekim Cumartesi günü sona erecek.

Boccede Dünya Ümitler ve Gençler Volo Şampiyonası, eleme müsabakalarıyla başladı. Toroslar Bocce Tesisi'nde yapılan müsabakalara, 20 ülkeden 200 sporcu katıldı.