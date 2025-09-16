Bocce Milli Takımı'na Seçildi: Ayşenur Nazlı Korkmaz Dünya Şampiyonasında Derece Hedefliyor

Bocce Milli Takımı'na seçilen 15 yaşındaki Ayşenur Nazlı Korkmaz, 23-26 Ekim'de İspanya'da düzenlenecek Dünya Gençler Petank Şampiyonası'nda derece hedefliyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 10:27
Bocce Milli Takımı'na Seçildi: Ayşenur Nazlı Korkmaz Dünya Şampiyonasında Derece Hedefliyor

Bocce Milli Takımı'na Seçildi: Ayşenur Nazlı Korkmaz Dünya Şampiyonasında Derece Hedefliyor

Ayşenur Nazlı Korkmaz, bocce Milli Takımı kadrosuna seçilerek uluslararası arenada dereye girme hedefini ortaya koydu. 15 yaşındaki milli sporcu Isparta'da sürdürdüğü hazırlıklarla gözünü 23-26 Ekim tarihleri arasında İspanya'da düzenlenecek şampiyonaya dikti.

Isparta'da çalışmalarını sürdüren Korkmaz, bocce sporu ile ağabeyinin vesilesiyle tanıştığını anlattı. Sporculuk serüveninde güçlü bir ivme yakaladığını ifade eden Korkmaz, 2023'ten bu yana katıldığı müsabakalarda Türkiye dereceleri elde ettiğini belirtti.

Korkmaz sözlerini, "23-26 Ekim'de İspanya'da düzenlenecek Dünya Gençler Petank Şampiyonası'nda dereceye girmeyi hedefliyorum. Ülkemi uluslararası alanda temsil edeceğim için mutluyum." şeklinde sürdürdü.

Antrenörden destek çağrısı

Antrenör Mustafa Şentürk, sporcusunun başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şentürk, Ayşenur'un başarısının gurur verici olduğunu ifade ederek, tüm amatör branş sporcularının daha fazla maddi ve manevi destek görmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bocce Milli Takımı'na seçilen Ayşenur Nazlı Korkmaz, dünya şampiyonasında dereceye girmeyi...

Bocce Milli Takımı'na seçilen Ayşenur Nazlı Korkmaz, dünya şampiyonasında dereceye girmeyi amaçlıyor.

Bocce Milli Takımı'na seçilen Ayşenur Nazlı Korkmaz, dünya şampiyonasında dereceye girmeyi...

