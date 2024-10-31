DOLAR
34,24 0,13%
EURO
37,27 -0,05%
ALTIN
3.058,14 0,41%
BITCOIN
2.474.787,69 0,56%

Bocce Milli Takımı'nın Hedefi: 7'de 7

Türkiye Bocce Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyalar için mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:26
Bocce Milli Takımı'nın Hedefi: 7'de 7

Bocce Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Hedefi: 7'de 7

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Asbaşkanı Faik Kapsız, Mersin’de başladıktan sonra 2 Kasım’a kadar devam edecek Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası’nda milli sporculardan tüm kategorilerde altın madalya beklediklerini dile getirdi.

Önemli Organizasyonlar Artık Türkiye’de

Kapsız, Antalya’da düzenlenen Dünya Raffa Şampiyonası’na 36 ülkeden 150 sporcunun katıldığını hatırlattı. "Bocce’de uluslararası organizasyonların Türkiye’de geleneksel hale geldiğini" belirten Kapsız, Mersin’de geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları’nın önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı.

Sporculara Güveniyoruz

Kapsız, "Sporcular 7 kategoride yarışacak ve bu yarışların tamamından altın madalya bekliyoruz. İyi hazırlandık. Sporcularımıza güveniyoruz. Artık 'bocce' denilince Türkiye de o klasmanın içine girmeye başladı," dedi.

11 Ülke ve 6 Milli Sporcu

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve TBBDF işbirliğiyle düzenlenen şampiyona, Toroslar Bocce Tesisi'nde yapılıyor. Türkiye, organizasyonda İnci Ece Öztürk, Buket Öztürk, Emine Dursun, Beyza Tatarlı, Mine Türker ve Mehmet Can Yakın ile temsil ediliyor.

Kapsız, "Şampiyonaya Türkiye dahil 11 ülke katılıyor. Gerçekten bu organizasyonları iyi yapıyoruz. Ekip çalışmasını iyi gerçekleştiriyoruz," şeklinde konuştu.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu işbirliğiyle...

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası, Mersin'de Toroslar Bocce Tesisi'nde başladı. Şampiyonaya Türkiye dahil 11 ülkenin katıldığı belirtildi.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu işbirliğiyle...

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası, Mersin'de Toroslar Bocce Tesisi'nde başladı. Şampiyonaya Türkiye dahil 11 ülkenin katıldığı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençler Flöre Eskrim Dünya Kupası İstanbul'da Başlıyor
2
Mersin Spor'un Avrupa Kupası Hedefi
3
Türkiye'nin İlk Kadın Enduro Yarışçısı Burcu Özatamer: Hedef Dünya Şampiyonluğu
4
Masa Tenisi Türkiye Süper Kupa Finali: Fenerbahçe ve KAP-OFF Nevşehir Şampiyonluk Elde Etti
5
Mersin'de Avrupa Kadınlar Bocce Volo Şampiyonası Başladı
6
Bursaspor FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Uzatmada Kaybetti
7
Bocce Milli Takımı'nın Hedefi: 7'de 7

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor