Bocce Milli Takımı'nın Hedefi: 7'de 7

Bocce Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Hedefi: 7'de 7

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Asbaşkanı Faik Kapsız, Mersin’de başladıktan sonra 2 Kasım’a kadar devam edecek Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası’nda milli sporculardan tüm kategorilerde altın madalya beklediklerini dile getirdi.

Önemli Organizasyonlar Artık Türkiye’de

Kapsız, Antalya’da düzenlenen Dünya Raffa Şampiyonası’na 36 ülkeden 150 sporcunun katıldığını hatırlattı. "Bocce’de uluslararası organizasyonların Türkiye’de geleneksel hale geldiğini" belirten Kapsız, Mersin’de geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları’nın önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı.

Sporculara Güveniyoruz

Kapsız, "Sporcular 7 kategoride yarışacak ve bu yarışların tamamından altın madalya bekliyoruz. İyi hazırlandık. Sporcularımıza güveniyoruz. Artık 'bocce' denilince Türkiye de o klasmanın içine girmeye başladı," dedi.

11 Ülke ve 6 Milli Sporcu

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve TBBDF işbirliğiyle düzenlenen şampiyona, Toroslar Bocce Tesisi'nde yapılıyor. Türkiye, organizasyonda İnci Ece Öztürk, Buket Öztürk, Emine Dursun, Beyza Tatarlı, Mine Türker ve Mehmet Can Yakın ile temsil ediliyor.

Kapsız, "Şampiyonaya Türkiye dahil 11 ülke katılıyor. Gerçekten bu organizasyonları iyi yapıyoruz. Ekip çalışmasını iyi gerçekleştiriyoruz," şeklinde konuştu.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası, Mersin'de Toroslar Bocce Tesisi'nde başladı. Şampiyonaya Türkiye dahil 11 ülkenin katıldığı belirtildi.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası, Mersin'de Toroslar Bocce Tesisi'nde başladı. Şampiyonaya Türkiye dahil 11 ülkenin katıldığı belirtildi.