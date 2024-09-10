Boccia Türkiye İkincisi Lütfiye Uğurlu'nun Başarı Hikayesi

Engelli Sporcu Lütfiye Uğurlu Boccia'da Aşkını Buldu

Gaziantep'te doğuştan bedensel engelli olan Lütfiye Uğurlu, spora 1 ay boyunca süren antrenmanlarla hızlı bir şekilde dahil oldu ve Boccia Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmayı başardı.

Uzun Yıllar Evinin Sınırlarında Yaşadı

39 yaşındaki Uğurlu, engeli nedeniyle uzun yıllar evinden dışarı çıkmadı. Kendi çabasıyla okuma yazmayı öğrendi ve ailesinin desteğiyle kendi gibi engelli bireylerin katıldığı etkinliklere adım attı. İlk olarak el sanatlarına ilgi duymaya başlayan Uğurlu, örgü yaparak sosyalleşmeyi başardı.

Boccia ile Tanışma Süreci

Bir arkadaşının tavsiyesiyle boccia sporuna yönelen Uğurlu, bu sporla tanıştı. Kısa sürede kaydettiği ilerleme ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından düzenlenen Türkiye Boccia Şampiyonası'na katıldı. 9-13 Ağustos tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenen şampiyonada kadınlar BC4 kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Hedefi Şampiyonluk

Lütfiye Uğurlu, boccia sporuna katılmanın kendisine kazandırdığı deneyimleri şöyle anlattı: "Boccia'yı çok sevdim. Bunun biraz şans, biraz da odaklanmayla ilgili olduğunu düşünüyorum. Kendime hedefler koyuyorum ve o hedeflere ulaşmak için çalışıyorum. 1 ay hazırlanarak şampiyonada ikinci oldum; ancak gelecek yıl düzenlenecek şampiyonaya daha iyi hazırlanarak şampiyon olmayı hedefliyorum."

Aile Desteğinin Önemi

Uğurlu, engelli bireylerin küçük başarıların tadını çıkardığını vurgulayarak, aile desteğinin başarıda önemli bir rol oynadığını belirtti. Ailesinin desteği sayesinde bu seviyeye ulaştığını ifade etti.

Gaziantep'te yaşayan doğuştan bedensel engelli Lütfiye Uğurlu (solda), 1 ay antrenman yaparak hazırlandığı Boccia Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Gaziantep'te yaşayan doğuştan bedensel engelli Lütfiye Uğurlu (solda), 1 ay antrenman yaparak hazırlandığı Boccia Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Gaziantep'te yaşayan doğuştan bedensel engelli Lütfiye Uğurlu (solda), 1 ay antrenman yaparak hazırlandığı Boccia Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Gaziantep'te yaşayan doğuştan bedensel engelli Lütfiye Uğurlu (solda), 1 ay antrenman yaparak hazırlandığı Boccia Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Gaziantep'te yaşayan doğuştan bedensel engelli Lütfiye Uğurlu (solda), 1 ay antrenman yaparak hazırlandığı Boccia Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Gaziantep'te yaşayan doğuştan bedensel engelli Lütfiye Uğurlu (solda), 1 ay antrenman yaparak hazırlandığı Boccia Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Gaziantep'te yaşayan doğuştan bedensel engelli Lütfiye Uğurlu (solda), 1 ay antrenman yaparak hazırlandığı Boccia Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Gaziantep'te yaşayan doğuştan bedensel engelli Lütfiye Uğurlu (solda), 1 ay antrenman yaparak hazırlandığı Boccia Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Gaziantep'te yaşayan doğuştan bedensel engelli Lütfiye Uğurlu (solda), 1 ay antrenman yaparak hazırlandığı Boccia Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Gaziantep'te yaşayan doğuştan bedensel engelli Lütfiye Uğurlu (solda), 1 ay antrenman yaparak hazırlandığı Boccia Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Gaziantep'te yaşayan doğuştan bedensel engelli Lütfiye Uğurlu (solda), 1 ay antrenman yaparak hazırlandığı Boccia Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Gaziantep'te yaşayan doğuştan bedensel engelli Lütfiye Uğurlu (solda), 1 ay antrenman yaparak hazırlandığı Boccia Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Gaziantep'te yaşayan doğuştan bedensel engelli Lütfiye Uğurlu (solda), 1 ay antrenman yaparak hazırlandığı Boccia Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Gaziantep'te yaşayan doğuştan bedensel engelli Lütfiye Uğurlu (solda), 1 ay antrenman yaparak hazırlandığı Boccia Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.