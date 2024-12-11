Bodo/Glimt, Beşiktaş Maçına Hazır: Kjetil Knutsen'den Açıklamalar

Bodo/Glimt, Beşiktaş Maçında Takım Oyunuyla Başarı Hedefliyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bodo/Glimt’te Teknik Direktör Kjetil Knutsen, oyuncu kalitesinin yeterliliğine vurgu yaptı. Knutsen, bireysel olarak Beşiktaş'ın oyuncularının kendilerinden daha güçlü olduğunu kabul ettiği konuşmasında, takımlarının birlikte oynadığı taktirde başarılı olabileceklerini dile getirdi.

Takımdan Beklentiler ve Hazırlıklar

Aspmyra Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Knutsen, “Evimizde oynayacağımız maçta elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bu sezon ligde şampiyon olduk ve yarınki maç için hazırız. İki takım için de Avrupa çok önemli. Beşiktaş ile olan benzerliklerimizi göz önüne aldığımızda, maçta iyi bir seviyede oynamamız gerekli” ifadelerini kullandı.

Knutsen, Beşiktaş’taki idari durumların kendilerini etkilemediğini sözlerine ekleyerek, “Beşiktaş gibi büyük takımlara karşı oynarken farklı bir strateji izleyeceğiz. Manchester United ile oynadıktan sonra, kendi futbol mantalitemizi sahaya yansıtacağız” açıklamasını yaptı.

Jonas Svensson’a Destek ve Gelecek Planları

Beşiktaş’ın Norveçli futbolcusu Jonas Svensson hakkında da konuşan Knutsen, “Svensson çok iyi bir insan. Daha iyi olmak için çalışkanlığı ile öne çıkıyor. Türk futbolundaki örnek futbolcuların artması futbol kalitesini yükseltecektir” dedi. Knutsen, Brann takımındaki teknik direktörlük iddialarına ise “Şuan Bodo/Glimt ile odaklandım ve 2025’e kadar planlarımız var” şeklinde yanıt verdi.

Bodo/Glimt Savunmasında İyimserlik

Basın toplantısında söz alan takım savunma oyuncusu Jostein Gundersen, “Bu sezon evimizdeki son maçımızı oynayacağız. Performansımızı en iyi şekilde sahaya yansıtmayı hedefliyoruz. Bu hafta şampiyon olduk ama bunun maça bir etkisi olacağını düşünmüyorum” dedi.

Gundersen, Svensson’un mütevazı bir oyuncu olduğunu belirterek “Kendisi dayanıklı ve çok iyi bir futbolcu, yarın onunla oynamaktan zevk alacağız” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.