DOLAR
34,86 0%
EURO
36,63 0,2%
ALTIN
3.031,32 -0,52%
BITCOIN
3.467.624,59 -3,2%

Bodo/Glimt, Beşiktaş Maçına Hazır: Kjetil Knutsen'den Açıklamalar

Bodo/Glimt Teknik Direktörü Knutsen, Beşiktaş maçı öncesi takım oyununa vurgu yaptı. Savunma oyuncusu Gundersen de maç için hazır olduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 16:33
Bodo/Glimt, Beşiktaş Maçına Hazır: Kjetil Knutsen'den Açıklamalar

Bodo/Glimt, Beşiktaş Maçında Takım Oyunuyla Başarı Hedefliyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bodo/Glimt’te Teknik Direktör Kjetil Knutsen, oyuncu kalitesinin yeterliliğine vurgu yaptı. Knutsen, bireysel olarak Beşiktaş'ın oyuncularının kendilerinden daha güçlü olduğunu kabul ettiği konuşmasında, takımlarının birlikte oynadığı taktirde başarılı olabileceklerini dile getirdi.

Takımdan Beklentiler ve Hazırlıklar

Aspmyra Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Knutsen, “Evimizde oynayacağımız maçta elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bu sezon ligde şampiyon olduk ve yarınki maç için hazırız. İki takım için de Avrupa çok önemli. Beşiktaş ile olan benzerliklerimizi göz önüne aldığımızda, maçta iyi bir seviyede oynamamız gerekli” ifadelerini kullandı.

Knutsen, Beşiktaş’taki idari durumların kendilerini etkilemediğini sözlerine ekleyerek, “Beşiktaş gibi büyük takımlara karşı oynarken farklı bir strateji izleyeceğiz. Manchester United ile oynadıktan sonra, kendi futbol mantalitemizi sahaya yansıtacağız” açıklamasını yaptı.

Jonas Svensson’a Destek ve Gelecek Planları

Beşiktaş’ın Norveçli futbolcusu Jonas Svensson hakkında da konuşan Knutsen, “Svensson çok iyi bir insan. Daha iyi olmak için çalışkanlığı ile öne çıkıyor. Türk futbolundaki örnek futbolcuların artması futbol kalitesini yükseltecektir” dedi. Knutsen, Brann takımındaki teknik direktörlük iddialarına ise “Şuan Bodo/Glimt ile odaklandım ve 2025’e kadar planlarımız var” şeklinde yanıt verdi.

Bodo/Glimt Savunmasında İyimserlik

Basın toplantısında söz alan takım savunma oyuncusu Jostein Gundersen, “Bu sezon evimizdeki son maçımızı oynayacağız. Performansımızı en iyi şekilde sahaya yansıtmayı hedefliyoruz. Bu hafta şampiyon olduk ama bunun maça bir etkisi olacağını düşünmüyorum” dedi.

Gundersen, Svensson’un mütevazı bir oyuncu olduğunu belirterek “Kendisi dayanıklı ve çok iyi bir futbolcu, yarın onunla oynamaktan zevk alacağız” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.

İLGİLİ HABERLER

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Köyceğiz Belediyespor'u 37-26 Mağlup Etti
2
Antalyaspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Start Verdi
3
Trabzonspor'da Şenol Güneş Dönemi Sıkıntılı Geçiyor
4
Göztepe Evinde Yenilgisizliğini 18 Maça Taşıdı
5
Fenerbahçe Beko Bayern Münih'i Ağırlıyor: THY Avrupa Ligi Heyecanı
6
Türkiye Sualtı Ragbi Takımları Avrupa'da Başarıyla Döndü
7
Halkbank Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'ne Hazır

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

12 Aralık 2024: Burçlarda Tutkular Yükseliyor, İlişkilerde Dikkat!

Sağlık Bakanlığı'ndan On Binlerce Personel Alımı Müjdesi