DOLAR
34,87 0,01%
EURO
36,69 -0,18%
ALTIN
3.010,56 1,18%
BITCOIN
3.524.078,52 0,23%

Bodo: Norveç'in Karanlık Kışında Güneş Hasreti

Norveç'in kuzeyindeki Bodo kenti, kış aylarında gün ışığından mahrum kalırken, zorlu hava koşullarıyla mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 17:35
Bodo: Norveç'in Karanlık Kışında Güneş Hasreti

Bodo: Norveç'in Karanlık Kışında Güneş Hasreti

Norveç'in kuzey kutup dairesinde bulunan Bodo kenti, kış aylarında güneşin özlemiyle baş başa kalıyor. Bodo/Glimt futbol takımının 6. haftasında karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi maçının düzenleneceği bu şehir, gün ışığının yalnızca birkaç saat yolculuk yaptığı bir bölgededir.

Kuzey kutup dairesinin zirvesinde yer alan Bodo, Nordland eyaletinin başkenti olarak, kış aylarını neredeyse sürekli karanlıkta geçirmektedir. Türkiye’ye oranla öğle vaktine denk gelen saatlerde bu şehirde hava tamamen kararmaktadır.

Soğuk ve rüzgarlı geçen kış dönemlerinde, Bodo sakinlerinin rüzgar ve soğuktan korunma ihtiyacını karşılamak amacıyla, en büyük caddelerden birinin üstü kapatılmıştır. Bu gelişme, vatandaşların alışverişlerinde bir konfor sunmayı hedeflemektedir.

Bodo, aynı zamanda bir yarım ada olarak Kuzey Denizi'ne açılmakta ve bu sahil bölgesi sayesinde yoğun balıkçılık faaliyetleri gerçekleştirerek ciddi gelir elde etmektedir. Farklı kartal türlerine de ev sahipliği yapan bu güzel şehir, uçuş koşulları açısından dünyanın en zorlu iniş yapılabilen havalimanlarından birine sahiptir.

Bodo'daki bu karanlık ve soğuk yaşam, sakinlerinin dayanıklılığını ve bu eşsiz coğrafyanın sunduğu doğa güzellikleriyle nasıl başa çıktığını gözler önüne seriyor.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Bodo/Glimt ile karşılaşacağı Bodo kenti, Norveç'in...

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Bodo/Glimt ile karşılaşacağı Bodo kenti, Norveç'in kuzeyinde kış aylarında gün ışığının çok kısa süre kendini gösterdiği bir bölgede yer alıyor. Kuzey kutup dairesinin üst bölgesinde yer alan ve Nordland eyaletinin başkenti olan Bodo, kış aylarını neredeyse sürekli karanlıkta geçiriyor.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Bodo/Glimt ile karşılaşacağı Bodo kenti, Norveç'in...

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Bodo/Glimt ile karşılaşacağı Bodo kenti, Norveç'in kuzeyinde kış aylarında gün ışığının çok kısa süre kendini gösterdiği bir bölgede yer alıyor. Kuzey kutup dairesinin üst bölgesinde yer alan ve Nordland eyaletinin başkenti olan Bodo, kış aylarını neredeyse sürekli karanlıkta geçiriyor.

İLGİLİ HABERLER

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayserispor, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
2
Hatayspor, Göztepe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
3
TFF, 2025 Yılı FIFA Hakemleri Listesini Duyurdu
4
Bodo: Norveç'in Karanlık Kışında Güneş Hasreti
5
Milli Kayakçılar 2024-2025 Sezonuna Erzurum'da Başlıyor
6
Kasımpaşa, Süper Lig'de Eyüpspor'u Ağırlıyor

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

Roborock, Qrevo Curv ile Çok Yakında Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor