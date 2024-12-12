Bodo: Norveç'in Karanlık Kışında Güneş Hasreti

Norveç'in kuzey kutup dairesinde bulunan Bodo kenti, kış aylarında güneşin özlemiyle baş başa kalıyor. Bodo/Glimt futbol takımının 6. haftasında karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi maçının düzenleneceği bu şehir, gün ışığının yalnızca birkaç saat yolculuk yaptığı bir bölgededir.

Kuzey kutup dairesinin zirvesinde yer alan Bodo, Nordland eyaletinin başkenti olarak, kış aylarını neredeyse sürekli karanlıkta geçirmektedir. Türkiye’ye oranla öğle vaktine denk gelen saatlerde bu şehirde hava tamamen kararmaktadır.

Soğuk ve rüzgarlı geçen kış dönemlerinde, Bodo sakinlerinin rüzgar ve soğuktan korunma ihtiyacını karşılamak amacıyla, en büyük caddelerden birinin üstü kapatılmıştır. Bu gelişme, vatandaşların alışverişlerinde bir konfor sunmayı hedeflemektedir.

Bodo, aynı zamanda bir yarım ada olarak Kuzey Denizi'ne açılmakta ve bu sahil bölgesi sayesinde yoğun balıkçılık faaliyetleri gerçekleştirerek ciddi gelir elde etmektedir. Farklı kartal türlerine de ev sahipliği yapan bu güzel şehir, uçuş koşulları açısından dünyanın en zorlu iniş yapılabilen havalimanlarından birine sahiptir.

Bodo'daki bu karanlık ve soğuk yaşam, sakinlerinin dayanıklılığını ve bu eşsiz coğrafyanın sunduğu doğa güzellikleriyle nasıl başa çıktığını gözler önüne seriyor.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Bodo/Glimt ile karşılaşacağı Bodo kenti, Norveç'in kuzeyinde kış aylarında gün ışığının çok kısa süre kendini gösterdiği bir bölgede yer alıyor. Kuzey kutup dairesinin üst bölgesinde yer alan ve Nordland eyaletinin başkenti olan Bodo, kış aylarını neredeyse sürekli karanlıkta geçiriyor.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Bodo/Glimt ile karşılaşacağı Bodo kenti, Norveç'in kuzeyinde kış aylarında gün ışığının çok kısa süre kendini gösterdiği bir bölgede yer alıyor. Kuzey kutup dairesinin üst bölgesinde yer alan ve Nordland eyaletinin başkenti olan Bodo, kış aylarını neredeyse sürekli karanlıkta geçiriyor.