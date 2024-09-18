Bodrum Basketbol, FIBA Avrupa Kupası'nda İlk Maçına Çıkıyor

Bodrum Basketbol Avrupa Arenasında
YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası elemeleri kapsamında yarın Almanya'nın GiroLive Panthers Osnabrück takımıyla karşılaşacak. Bu kritik maç, Quakenbrück'teki Artland Arena'da gerçekleştirilecek.
Önemli Maç Detayları
Maç, Türkiye Saati ile 20.00'de başlayacak. İki takım arasında oynanacak bu eleme karşılaşması, Bodrum Basketbol'un grup aşamasına kalabilmesi için büyük bir fırsat sunuyor.
Rövanş Mücadelesi
Müsabakanın rövanşı ise 25 Eylül Çarşamba günü Muğla'da yapılacak. Dolayısıyla, galip gelen ekip, grup aşamasına isimlerini yazdırma şansı elde edecek.