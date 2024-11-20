Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Piestanske Cajky ile Karşılaşıyor

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda kritik bir maça hazırlanıyor. Takım, yarın Slovakya'nın Piestanske Cajky ekibini Bodrum Spor Salonu'nda ağırlayacak.

Müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Dört takımın yer aldığı E Grubu'nda şu ana kadar 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile mücadele eden Bodrum Basketbol, grupta üçüncü sırada yer alıyor.

Henüz galibiyetle tanışmamış olan Piestanske Cajky ise son sırada bulunmakta. Bu nedenle her iki takım için de kritik bir karşılaşma olarak öne çıkıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.