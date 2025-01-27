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Bodrum'da Avrupa Kupası Yelken Yarışları'nın İlk Etabı Tamamlandı

Bodrum'da düzenlenen Avrupa Kupası Yelken Yarışları'nın ilk etabında 12 ülkeden 118 sporcu mücadele etti.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 14:00
Bodrum'da Avrupa Kupası Yelken Yarışları'nın İlk Etabı Tamamlandı

Bodrum'da Uluslararası Yelken Heyecanı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ILCA sınıfındaki Avrupa Kupası Yelken Yarışları'nın ilk ayak organizasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Yelkendeki en prestijli etkinliklerden biri olan bu yarışlar, EurILCA tarafından düzenlenmekte ve Türkiye'nin yanı sıra 12 farklı ülkenin sporcularına ev sahipliği yaptı.

Toplamda 118 sporcunun katıldığı yarışlar, Türkiye'de ilk kez düzenlenen 10 etaplık serinin bir parçası olarak Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından İçmeler mevkisi açıklarında yapıldı. Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde, farklı kategorilerde başarısını kanıtlayan sporculara kupaları takdim edildi.

Dereceye Giren Sporcular

Yarış sonucunda, ILCA 7 genel sıralamada Umut Eyriparmak birinci, Monako'dan Moutout Jeremy ikinci, Mustafacan Öztuncel ise üçüncü olarak ödül aldı. ILCA 6 erkekler kategorisinde Kutsal Güneş Kurnaz, kadınlar kategorisinde ise Ecem Güzel birincilik kazandı. ILCA 4 kategorisinde ise erkeklerde Sadrihan Süer, kızlarda Derin Bartan ilk sırada yer aldı.

Bodrum'daki bu önemli etkinliğin ardından, yarışların ikinci ayağının 28 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Slovenya'nın Koper kentinde yapılacağı öğrenildi.

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