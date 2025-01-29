Bodrum'da ILCA Türkiye Şampiyonası Heyecanı Başladı

Türkiye Yelken Federasyonu'nın ILCA Türkiye Şampiyonası Bodrum'da Başladı

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi'nde düzenlenen ILCA sınıfı Türkiye Şampiyonası, Muğla'nın güzide ilçesi Bodrum'da start aldı. Şampiyonanın ikinci ayak yarışları, yelken tutkunlarını bir araya getirerek büyük heyecan yarattı.

Yarışmalar İçmeler Mevkii'nde Gerçekleşiyor

TYF Yelken Ligi 2. Ayak Yarışları çerçevesinde, sporcular İçmeler mevkiinin açık sularında kurulan parkurda yelken açmakta. Şampiyonaya katılan 155 sporcu, ILCA 4, ILCA 6 ve ILCA 7 kategorilerinde kıyasıya bir mücadele sergiliyor.

Rekabet Dolu Bir Şampiyona

Milli takım seçme statüsünde düzenlenen bu yarışlarda, sporcular en iyi dereceyi elde edebilmek için güçlü bir performans sergilemekte. Farklı hava koşullarında gerçekleşecek şampiyona, 2 Şubat'ta sona erecek.