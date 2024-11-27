Bodrum'da Kuşak ve Yol Uluslararası Yelken Yarışları Başlıyor

Bu yıl dört ayaktan oluşan Kuşak ve Yol Uluslararası Yelken Yarışları, Çin, Malezya ve Hırvatistan'ın ardından Türkiye'deki son etap mücadelesiyle Bodrum'da start alıyor.

Yarışların son etabı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yarın başlayacak. 2013 yılında, Çin'in tarihi İpek Yolu güzergahında Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırma hedefiyle hayata geçirilen Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde düzenlenen bu yelken yarışları, J70 sınıfında iştirak eden tekneleriyle dikkat çekiyor.

Yarışların ilk etabı 8 Ekim'de Çin'in Beihai kentinde başlamıştı. Bugün ise yarışçıların konakladığı otelde, basın ve ekip kaptanları için bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bu toplantıda Bodrum Denizcilik ve Yelkencilik Spor Kulübü (BDYSK)'nın ev sahipliğinde yarışların Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildiği vurgulandı.

Toplantının ardından yelkenciler, teknelerini yarışlara hazırlamak için çalışmalara başladı. Malezya'da 1-4 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ikinci etap ve 14-18 Kasım’da Hırvatistan’da gerçekleştirilen üçüncü etabın ardından, son ayak Bodrum'un Akyarlar Mahallesi açıklarında gerçekleşecek.

BDYSK Başkanı Levent Özonur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki yelken sporunun önemine değindi. Özonur, “İlk defa serinin son ayağı olarak Türkiye’de bu yarışları yapmak için toplandık. 13 ekipte 60 sporcumuz var. Yelken yarışları, sporun birleştirici gücünü ön plana çıkarıyor. Kuşak ve Yol, eski İpek Yolu'nun yeni bir versiyonu diyebiliriz. İnanıyorum ki bu proje hem ülkemiz hem de Bodrum’a büyük katkılar sağlayacaktır. Yarışların devam etmesi için bir ayağının yine ülkemizde yapılması için görüşmelere devam ediyoruz.” dedi.

Organizasyon, 30 Kasım'da son gün yarışlarının ardından ödül töreniyle tamamlanacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kuşak ve Yol Uluslararası Yelken Yarışları'nın (Belt and Road İnternational Regatta) son etabı, yarın Muğla'nın Bodrum ilçesinde başlayacak. Organizasyonla ilgili yarışçıların konakladığı otelde düzenlenen basın toplantısında Bodrum Denizcilik ve Yelkencilik Spor Kulübü'nün Başkanı Levent Özonur açıklamalarda bulundu.

Kuşak ve Yol Uluslararası Yelken Yarışları'nın (Belt and Road İnternational Regatta) son etabı, yarın Muğla'nın Bodrum ilçesinde başlayacak. Organizasyonla ilgili yarışçıların konakladığı otelde düzenlenen basın toplantısında Bodrum Denizcilik ve Yelkencilik Spor Kulübü'nün Başkanı Levent Özonur açıklamalarda bulundu.