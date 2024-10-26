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Bodrum'da Yelken Heyecanı: Kazanmaya Yelken Aç Yarışları

Bodrum'da düzenlenen 36. Maximiles Black The Bodrum Cup yelken yarışları, mavi sularda heyecan dolu anlar yaşatıyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 13:52
Bodrum'da Yelken Heyecanı: Kazanmaya Yelken Aç Yarışları

Bodrum'da Yelken Yarışları Başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl "Kazanmaya Yelken Aç" temasıyla gerçekleştirilen 36. Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, bölgenin eşsiz koylarında heyecan dolu anlar sunuyor. 21 Ekim'de Bodrum Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış töreninin ardından yarışlar başladı ve katılımcılar rüzgarla birlikte denizlerde süzülüyor.

Yarışların Ekonomik ve Turistik Katkısı

Yarışlar sırasında deniz sporları severler hem rekabeti hem de doğal güzellikleri deneyimleme fırsatı buluyor. Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, yarışlarda sona yaklaştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu yıl 150 yabancı katılımcımız var. Bireysel olarak kendi tekneleriyle gelenler, Bodrum'dan gulet kiralayanlar mevcut. Bu durum hem mavi yolculuk ekonomisine fayda sağlıyor hem de sezonun uzamasına katkı sunuyor."

Başkan Mandalinci'den Renkli Açıklamalar

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yarışlara katılırken, 2,5 aylık bebeğiyle birlikte olduğunu belirtti. Mandalinci, "Bu yıl evladımız da bizimle yarışıyor. Bodrum Cup, katılımcılar için oldukça keyifli anlar sunuyor," diye ekledi.

Gelecek Planları ve Sürdürülebilirlik

Mandalinci, Bodrum'un tanınırlığının artırılması ve turizmin uzatılması hedefi doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini vurgulayarak, "Bodrum Cup'ın 36 yıllık geçmişi var; bu organizasyonu desteklemeye devam edeceğiz," dedi. Bu tür projelerin sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Kazanmaya Yelken Aç" temasıyla gerçekleşen 36. Maximiles Black The...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Kazanmaya Yelken Aç" temasıyla gerçekleşen 36. Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları'nda tekneler, bölgenin büyüleyici koylarında rüzgarla dans ediyor. Renkli yelkenli tekneler, Bodrum'un eşsiz doğal güzellikleri arasında süzülürken katılımcılar hem rekabetin hem de doğanın tadını çıkarıyor. Bu yarış, deniz sporları tutkunlarına hem keyifli anlar yaşatıyor hem de bölgenin turizmine katkı sağlıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Kazanmaya Yelken Aç" temasıyla gerçekleşen 36. Maximiles Black The...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Kazanmaya Yelken Aç" temasıyla gerçekleşen 36. Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları'nda tekneler, bölgenin büyüleyici koylarında rüzgarla dans ediyor. Renkli yelkenli tekneler, Bodrum'un eşsiz doğal güzellikleri arasında süzülürken katılımcılar hem rekabetin hem de doğanın tadını çıkarıyor. Bu yarış, deniz sporları tutkunlarına hem keyifli anlar yaşatıyor hem de bölgenin turizmine katkı sağlıyor.

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