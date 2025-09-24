Bodrum FK 2-0 Vanspor: Sefer Yılmaz'dan 'Haklı Galibiyet' Mesajı

Trendyol 1. Lig 7. haftasında Bodrum FK, İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 yendi. Teknik sorumlular Sefer Yılmaz ve Hakan Kutlu maç sonrası değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 23:20
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 mağlup eden Sipay Bodrum FKde teknik sorumlu Sefer Yılmaz, maça çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Sefer Yılmaz'ın değerlendirmesi

Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Keçiörengünü maçından sonra çok kısa süre olmasına rağmen iyi hazırlandıklarını ifade etti. Yorgun oyuncularının olduğunu ancak 2-3 günlük süreyi çok iyi değerlendirdiklerini belirten Yılmaz, "Çok iyi hazırlandık. Bugün haklı bir galibiyetle yeniden hak ettiğimiz üst sıralara yükseldik. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Onlar da centilmence çok iyi bir mücadele örneği verdiler. Seyirci için de güzel bir maç oldu. Galibiyetle bitirdiğimiz için mutluyuz. Kısa süre sonra Manisaspor maçımız var. Yine hazırlanıp bu deplasmandan da galibiyetle ayrılıp üst sıralardaki yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

İmaj Altyapı Vanspor cephesi

İmaj Altyapı Vanspor teknik sorumlusu Hakan Kutlu da rakiplerinin iyi top oynadığını belirterek, tebrik etti. Kutlu, "Çok zorlu bir fikstürden geçiyoruz. Bizim 10 maçımız gerçekten bu ligin en iyi takımı. Bugüne kadar çok iyi puan toplamıştık, bugün de buradan puanla ayılsaydık çok iyi bir durumda olabilirdik. Ama özellikle golü yiyene kadar Bodrum FK ile denk bir oyun oynadık. Ama golden sonra rakibimiz bize üstünlük kurdu. Bugüne kadar oynadığımız en kaliteli ayakları olan takım Bodrumspor diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Kutlu, rakiplerinin kendilerine hem toplu hem de topsuz üstünlük kurduğuna dikkati çekerek, "Futbolun nasıl oynanacağını bilen oyunculardan kurulu bir takım. Süper Lig'den düşmüş bir takım. Bu kadrosunu hemen hemen tutan bir takım. Kendilerini tebrik ediyorum. Bizim takım da gelişmekte olan bir takım. Biraz daha kaliteye ve bu lige alışmamız gereken oyuncularımız var. 3-4 gün sonra Amed maçımız var. O maça yönelik inşallah burada kaybettiğimiz puanları ilk defa da kendi taraftarımız önünde oynayacağız." açıklamasını yaptı.

