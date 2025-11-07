Bodrum FK 5-0 İstanbulspor | Trendyol 1. Lig 13. Hafta

Trendyol 1. Lig 13. haftasında Bodrum FK, sahasında İstanbulspor'u 5-0 mağlup etti. Goller: Brazao, Seferi (2), Fredy, Ege Bilsel.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 19:11
Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Bodrum FK, sahasında İstanbulspor karşısında etkili bir futbol sergileyerek 5-0 galip geldi.

Maç Detayları

Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Emrah Ünal, Güner Mumcu Taştan

Bodrum FK: Diogo Sousa, Mert Yılmaz, Arlind Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Mohammed (Zdravko Dimitrov dk. 73), Fredy Ribeiro (Ege Bilsel dk.74), Yusuf Sertkaya, Pedro Brazao, Taulan Seferi, Ali Habeşoğlu (Ahmet Aslan dk.67)

Yedekler: Bahri Can Tosun, Mustafa Erdilman, Omar İmeri, Jonathan Okita, Furkan Apaydın, Emirhan Arkutcu, İsmail Tarım
Teknik Direktör: Sefer Yılmaz

İstanbulspor: İsa Doğan, Tuncer Duhan Aksu (David Sambissa dk. 46) Modestas Vorobjovas, Emir Kaan Gültekin (Mustafa Sol dk. 64), Florian Loshaj (Mendy Mamadou dk. 57), Abdullah Dijlan Aydın, Özcan Şahan (Yunus Bahadır dk. 46), Emrecan Uzunhan, İzzet Ali Erdal, Yusuf Ali Özer, Mario Krstovski (İsa Dayaklı dk. 74)

Yedekler: Alp Tutar, Duran Şahin, Demir Mermerci, Soner Salih Yavuz, Ömer Faruk Duymaz
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Goller: Pedro Brazao (dk. 27), Taulan Seferi (dk. 45), Fredy (dk. 54 pen.), Seferi (dk. 68), Ege Bilsel (dk. 90+1) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Fredy, Ajeti (Bodrum FK); Yusuf Ali Özer (İstanbulspor)

