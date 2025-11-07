Bodrum FK 5-0 İstanbulspor | Trendyol 1. Lig 13. Hafta

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig 13. haftasında İstanbulspor'u 5-0 yendi
Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Bodrum FK, sahasında İstanbulspor karşısında etkili bir futbol sergileyerek 5-0 galip geldi.
Maç Detayları
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Emrah Ünal, Güner Mumcu Taştan
Bodrum FK: Diogo Sousa, Mert Yılmaz, Arlind Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Mohammed (Zdravko Dimitrov dk. 73), Fredy Ribeiro (Ege Bilsel dk.74), Yusuf Sertkaya, Pedro Brazao, Taulan Seferi, Ali Habeşoğlu (Ahmet Aslan dk.67)
Yedekler: Bahri Can Tosun, Mustafa Erdilman, Omar İmeri, Jonathan Okita, Furkan Apaydın, Emirhan Arkutcu, İsmail Tarım
Teknik Direktör: Sefer Yılmaz
İstanbulspor: İsa Doğan, Tuncer Duhan Aksu (David Sambissa dk. 46) Modestas Vorobjovas, Emir Kaan Gültekin (Mustafa Sol dk. 64), Florian Loshaj (Mendy Mamadou dk. 57), Abdullah Dijlan Aydın, Özcan Şahan (Yunus Bahadır dk. 46), Emrecan Uzunhan, İzzet Ali Erdal, Yusuf Ali Özer, Mario Krstovski (İsa Dayaklı dk. 74)
Yedekler: Alp Tutar, Duran Şahin, Demir Mermerci, Soner Salih Yavuz, Ömer Faruk Duymaz
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Goller: Pedro Brazao (dk. 27), Taulan Seferi (dk. 45), Fredy (dk. 54 pen.), Seferi (dk. 68), Ege Bilsel (dk. 90+1) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Fredy, Ajeti (Bodrum FK); Yusuf Ali Özer (İstanbulspor)
TRENDYOL 1. LİG’İN 13. HAFTASINDA BODRUM FK, SAHASINDA İSTANBULSPOR’U 5-0 MAĞLUP ETTİ.