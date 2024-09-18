Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk: "Oyuncularımıza Güveniyoruz"

Bodrum Futbol Kulübü'nden Umut Dolu Açıklamalar

Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, oyuncularına olan güvenini ifade ederek, "Arkadaşlarımızın son maçta takım ruhunu sergilediklerini gördük. Onlara inancım tam. Sipay Bodrum FK olarak ligdeki mücadelemizin ilerleyen dönemlerinde başarılar elde edeceğimize inanıyorum," dedi.

Mersin Hazırlıkları Devam Ediyor

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cuma günü Mersin'de Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak maç öncesi hazırlıklarını Bodrum İlçe Stadı'nda sürdürüyor. Antrenmanı kulüp başkanı Fikret Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri de izleyerek takıma moral verdi.

Başkan Öztürk’ten Moral Konuşması

Fikret Öztürk, basına yaptığı açıklamada, bu sezonun ilk yarısını iyi bir konumda tamamlamak istediklerini belirtirken, "Başakşehir maçında takım motivasyonunu oldukça iyi gördüm. Sonuçların artacağına dair inancım tam," ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Taşdemir’den Değerlendirme

Teknik direktör İsmet Taşdemir, takımın Başakşehir ile oynadığı maçta iyi bir mücadele sergilediklerini ancak sahadan puansız ayrıldıklarını belirtti. Taşdemir, "Yeni gelen oyuncuların uyum süreci devam ediyor ve bu, bazı fırsatları değerlendirmekte etkili oldu," dedi.

Yeni Transferden Motivasyon Yorumları

Takımın yeni transferi Taulant Seferi, Bodrum FK'ya katıldığı ilk günden itibaren takımın motivasyon seviyesinin yüksek olduğunu ifade etti.

Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, oyuncularına güvendiğini ve yeşil-beyazlı ekibin ligin ilerleyen haftalarında çok iyi yerlerde olacağına inandığını belirtti. Fikret Öztürk, takıma moral konuşması yaptı.

Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, oyuncularına güvendiğini ve yeşil-beyazlı ekibin ligin ilerleyen haftalarında çok iyi yerlerde olacağına inandığını belirtti. Fikret Öztürk, takıma moral konuşması yaptı.

Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, oyuncularına güvendiğini ve yeşil-beyazlı ekibin ligin ilerleyen haftalarında çok iyi yerlerde olacağına inandığını belirtti. Fikret Öztürk, takıma moral konuşması yaptı.

Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, oyuncularına güvendiğini ve yeşil-beyazlı ekibin ligin ilerleyen haftalarında çok iyi yerlerde olacağına inandığını belirtti. Fikret Öztürk, takıma moral konuşması yaptı.

Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, oyuncularına güvendiğini ve yeşil-beyazlı ekibin ligin ilerleyen haftalarında çok iyi yerlerde olacağına inandığını belirtti. Fikret Öztürk, takıma moral konuşması yaptı.

Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, oyuncularına güvendiğini ve yeşil-beyazlı ekibin ligin ilerleyen haftalarında çok iyi yerlerde olacağına inandığını belirtti. Fikret Öztürk, takıma moral konuşması yaptı.

Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, oyuncularına güvendiğini ve yeşil-beyazlı ekibin ligin ilerleyen haftalarında çok iyi yerlerde olacağına inandığını belirtti. Fikret Öztürk, takıma moral konuşması yaptı.

Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, oyuncularına güvendiğini ve yeşil-beyazlı ekibin ligin ilerleyen haftalarında çok iyi yerlerde olacağına inandığını belirtti. Fikret Öztürk, takıma moral konuşması yaptı.

Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, oyuncularına güvendiğini ve yeşil-beyazlı ekibin ligin ilerleyen haftalarında çok iyi yerlerde olacağına inandığını belirtti. Fikret Öztürk, takıma moral konuşması yaptı.

Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, oyuncularına güvendiğini ve yeşil-beyazlı ekibin ligin ilerleyen haftalarında çok iyi yerlerde olacağına inandığını belirtti. Fikret Öztürk, takıma moral konuşması yaptı.

Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, oyuncularına güvendiğini ve yeşil-beyazlı ekibin ligin ilerleyen haftalarında çok iyi yerlerde olacağına inandığını belirtti. Fikret Öztürk, takıma moral konuşması yaptı.

Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, oyuncularına güvendiğini ve yeşil-beyazlı ekibin ligin ilerleyen haftalarında çok iyi yerlerde olacağına inandığını belirtti. Fikret Öztürk, takıma moral konuşması yaptı.

Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, oyuncularına güvendiğini ve yeşil-beyazlı ekibin ligin ilerleyen haftalarında çok iyi yerlerde olacağına inandığını belirtti. Fikret Öztürk, takıma moral konuşması yaptı.