Bodrum FK, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Bodrum FK, Çaykur Rizespor Maçı İçin Hazır

Bodrum'un Sipay takımı, 21 Ekim Pazartesi günü, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri’nde sürdüren yeşil-beyazlı ekip, zorlu mücadeleye odaklanmış durumda.

İsmet Taşdemir: "Zorlu Bir Maç Bizleri Bekliyor"

Takımın teknik direktörü İsmet Taşdemir, yaptığı açıklamada rakibi değerlendirdi. "Çaykur Rizespor, tecrübeli bir ekip ve bu yıl iyi transferler yaptılar. Ligin geneli zaten zorluklarla dolu, bu maç da bunlardan biri olacak. Geliştirmemiz gereken noktalar var, bunları sürekli üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Kaleci Diogo Sousa'nın Hedefleri

Bodrum FK kalecisi Diogo Sousa, takım için elinden geleni yaptığını ve kariyer hedeflerine ulaşmak için çaba sarf ettiğini söyledi: "Her futbolcunun hayali milli takımda oynamak ama şu an için önceliğim Bodrum FK. Çalışmalarımı sürdürüyorum."

Maçta Forma Giyemeyecek Oyuncular

Ege temsilcisi, Çaykur Rizespor maçında Gökdeniz (apandisit ameliyatı), Cenk (sakatlık) ve Seferi (kart cezası) gibi önemli oyuncularından faydalanamayacak.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürüyor.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürüyor.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürüyor.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürüyor.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürüyor.