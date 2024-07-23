Bodrum FK, Christophe Herelle ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Bodrum FK, Yeni Transferini Duyurdu

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Fransa'nın Metz takımında forma giymiş 31 yaşındaki defans oyuncusu Christophe Herelle ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Christophe Herelle ile İki Yıllık Sözleşme

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Yeşil-beyazlı ekip, son olarak Metzde oynayan deneyimli stoper oyuncusu Christophe Herelle ile 2 yıllık sözleşme imzaladı." ifadelerine yer verildi. Herelle, 1.91’lik boyu ile savunmada önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Geçen Sezonki Performansı

Geçtiğimiz sezon Metz formasıyla toplam 19 maçta görev alan Christophe Herelle, 1620 dakika sahada bulunarak önemli bir süre geçirip takımına katkıda bulundu.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, geçen sezon Metz'de forma giyen 31 yaşındaki defans oyuncusu Christophe Herelle'yi renklerine bağladığını duyurdu.