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Bodrum FK'da Son Dakika Golleri Üzüntüsü

Bodrum FK kaptanı Kenan Özer, son dakika golleri nedeniyle yaşanan sıkıntıları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:47
Bodrum FK'da Son Dakika Golleri Üzüntüsü

Bodrum FK'nın Son Dakika Golleri Üzüntüsü

Trendyol Süper Lig'de ilk altı haftada yalnızca iki galibiyet elde eden Sipay Bodrum FK, son dakikalarda yedikleri gollerin üzüntüsünü yaşıyor.

Kenan Özer'in Açıklamaları

Takım kaptanlarından Kenan Özer, 29 Eylül Pazar günü Adana Demirspor ile oynanacak maça dair yaptığı açıklamada, "İki maçta son dakika gollerini yemeseydik şu an çok farklı konuşabilirdik," dedi.

Kenan, Adana Demirspor'un yaşadığı mevcut sorunlar nedeniyle zayıf halka olarak görüldüğünü ancak her takımın avantajlarının bulunduğunu belirtti. "Süper Lig'de kolay maç yok. Diğer rakiplerimize nasıl ciddi şekilde hazırlanıyorsak, Adana Demirspor'a da o şekilde hazırlanıyoruz," dedi.

Bodrum FK'nın Performansı

Kenan, Bodrum FK'nın lige alıştıkça galibiyetlerinin artacağına inandığını ifade ederek, "Bu ligde bir puan da çok önemli. Doksanda yediğimiz golleri en aza indirmek istiyoruz. Konsantrasyon eksiklikleri bizi üzüyor," diye ekledi.

Kenan Özer'in Bodrum FK Hikayesi

2022 yılında Bodrum FK'nın kadrosuna katılan Kenan Özer, takımın Süper Lig'e yükselmesine önemli katkı sağlamıştı. 37 yaşındaki oyuncu, yeşil-beyazlı formayla 4 Süper Lig maçında 1 gol atma başarısını gösterdi.

Adana Demirspor karşılaşmasında forma giymesi durumunda, Kenan Özer 72. maçına çıkacak. Bodrum FK, temporada başında Süper Lig'de 6 puanla 13. sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasında 2 maç kazanan Sipay Bodrum FK'da son dakikalarda yenilen...

Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasında 2 maç kazanan Sipay Bodrum FK'da son dakikalarda yenilen gollerin üzüntüsü yaşanıyor. Adana Demirspor ile 29 Eylül Pazar günü sahasında karşılaşacak yeşil-beyazlı ekipte Süper Lig tecrübesi bulunan oyuncularından takımın ikinci kaptanı Kenan Özer, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasında 2 maç kazanan Sipay Bodrum FK'da son dakikalarda yenilen...

Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasında 2 maç kazanan Sipay Bodrum FK'da son dakikalarda yenilen gollerin üzüntüsü yaşanıyor. Adana Demirspor ile 29 Eylül Pazar günü sahasında karşılaşacak yeşil-beyazlı ekipte Süper Lig tecrübesi bulunan oyuncularından takımın ikinci kaptanı Kenan Özer, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasında 2 maç kazanan Sipay Bodrum FK'da son dakikalarda yenilen...

Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasında 2 maç kazanan Sipay Bodrum FK'da son dakikalarda yenilen gollerin üzüntüsü yaşanıyor. Adana Demirspor ile 29 Eylül Pazar günü sahasında karşılaşacak yeşil-beyazlı ekipte Süper Lig tecrübesi bulunan oyuncularından takımın ikinci kaptanı Kenan Özer, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

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