Bodrum FK'de Hedef İstanbulspor Galibiyeti: Burhan Eşer'den 'Yeni Seri' Vurgusu

Burhan Eşer, 7 Kasım'daki İstanbulspor maçını taraftar desteğiyle kazanıp yeni bir seri başlatmak istediklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:12
Bodrum FK'de Hedef İstanbulspor Galibiyeti: Burhan Eşer'den 'Yeni Seri' Vurgusu

Bodrum FK'de hedef: İstanbulspor galibiyeti

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında oynanacak 7 Kasım Cuma saat 17.00taki İstanbulspor maçına taraftarın desteğiyle galibiyet inancıyla çıkacaklarını belirtti.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde süren hazırlıklarda yeşil-beyazlı ekip antrenmana ısınma ve esneme hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmalarının ardından idman, yarı sahada oynanan maçla tamamlandı.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda alınan Boluspor mağlubiyetini unutturmak isteyen Bodrum FK, taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Teknik heyet ve futbolcuların yüksek motivasyonu dikkat çekiyor.

Burhan Eşer'in değerlendirmesi

Burhan Eşer: "Kupada tur atlamamız önemliydi. Akabinde oynadığımız Boluspor maçı bizim açımızdan talihsiz geçen bir maç oldu. Erken bir kırmızı kart gördük ve hiç beklemediğimiz bir duran toptan gol yedik. Bazı şanslarımız oldu, 2 gol attık ama ofsayt ve el nedeniyle iptal oldu. İstediğimiz sonuçla dönemedik ama 10 kişi olmamıza rağmen mücadele gücümüz, oyunu tutma anlamında arayışımız bizim için sevindirici tarafı oydu. Lig uzun maraton bu tarz kazalar olacak. Önemli olan bunlardan ders çıkarmak. Cuma günü İstanbulspor maçımız var. Düzen ve organizasyon olarak iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bolu maçının telafisi için İstanbul maçı bizim için önemli hale geldi. Taraftarımızın desteğiyle tekrardan yeni bir serinin başlangıcı için İstanbulspor maçını kazanmak istiyoruz"

Gökdeniz Bayrakdar: "Takım iyi gidiyor"

Gökdeniz Bayrakdar ise tedavi sürecinin iyi gittiğini belirterek, "2.5 aydır sakatlığım var. Biraz daha zamanımız var inşallah en kısa sürede hazır olup iyi giden takıma bende destek vermek istiyorum. İyi çalışıyoruz, takım iyi gidiyor. Milli arada takıma dönmeyi hedefliyorum. Ondan sonra güzel bir güçle aynı şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.

BODRUM FK TEKNİK DİREKTÖRÜ BURHAN EŞER, İSTANBULSPOR KARŞISINA TARAFTARIN DESTEĞİYLE GALİBİYET...

BODRUM FK TEKNİK DİREKTÖRÜ BURHAN EŞER, İSTANBULSPOR KARŞISINA TARAFTARIN DESTEĞİYLE GALİBİYET İNANCIYLA SAHAYA ÇIKACAKLARINI İFADE EDEREK, "TARAFTARIMIZIN DESTEĞİYLE TEKRARDAN YENİ BİR SERİNİN BAŞLANGICI İÇİN İSTANBULSPOR MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ" DEDİ.

BODRUM FK, İSTANBULSPOR'U KONUK EDECEK

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BEUN'lu Berat Hıdır, U23 Balkan Judo Şampiyonası'nda Altın Madalya
2
Kocaeli Masterleri İstanbul Maratonu’ndan Dereceyle Döndü
3
Derin Topaçoğlu Budva'da: Çeşme'nin Küçük Yıldızı Türkiye'yi Temsil Ediyor
4
Hatice Vandemir U23 Avrupa Judo'da Bronz | BEUN Gururu
5
2025 Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur Alanya Etabı: Türkiye İtalya'ya Yenildi
6
Beşiktaş Yönetiminden Sert Tepki: 'Dizayn Edilmiş Bir Lig Var'
7
Massimiliano Mandia, Avrupa Şampiyonu Olmak İçin Samsun'da

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş