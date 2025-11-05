Bodrum FK'de Hedef İstanbulspor Galibiyeti: Burhan Eşer'den 'Yeni Seri' Vurgusu

Bodrum FK'de hedef: İstanbulspor galibiyeti

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında oynanacak 7 Kasım Cuma saat 17.00taki İstanbulspor maçına taraftarın desteğiyle galibiyet inancıyla çıkacaklarını belirtti.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde süren hazırlıklarda yeşil-beyazlı ekip antrenmana ısınma ve esneme hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmalarının ardından idman, yarı sahada oynanan maçla tamamlandı.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda alınan Boluspor mağlubiyetini unutturmak isteyen Bodrum FK, taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Teknik heyet ve futbolcuların yüksek motivasyonu dikkat çekiyor.

Burhan Eşer'in değerlendirmesi

Burhan Eşer: "Kupada tur atlamamız önemliydi. Akabinde oynadığımız Boluspor maçı bizim açımızdan talihsiz geçen bir maç oldu. Erken bir kırmızı kart gördük ve hiç beklemediğimiz bir duran toptan gol yedik. Bazı şanslarımız oldu, 2 gol attık ama ofsayt ve el nedeniyle iptal oldu. İstediğimiz sonuçla dönemedik ama 10 kişi olmamıza rağmen mücadele gücümüz, oyunu tutma anlamında arayışımız bizim için sevindirici tarafı oydu. Lig uzun maraton bu tarz kazalar olacak. Önemli olan bunlardan ders çıkarmak. Cuma günü İstanbulspor maçımız var. Düzen ve organizasyon olarak iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bolu maçının telafisi için İstanbul maçı bizim için önemli hale geldi. Taraftarımızın desteğiyle tekrardan yeni bir serinin başlangıcı için İstanbulspor maçını kazanmak istiyoruz"

Gökdeniz Bayrakdar: "Takım iyi gidiyor"

Gökdeniz Bayrakdar ise tedavi sürecinin iyi gittiğini belirterek, "2.5 aydır sakatlığım var. Biraz daha zamanımız var inşallah en kısa sürede hazır olup iyi giden takıma bende destek vermek istiyorum. İyi çalışıyoruz, takım iyi gidiyor. Milli arada takıma dönmeyi hedefliyorum. Ondan sonra güzel bir güçle aynı şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.

