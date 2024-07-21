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Bodrum FK'de kombine biletler satışa çıktı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Sipay Bodrum FK'nin kombine biletleri satışa çıkarıldı.Kulüpten yapılan açıklamada, taraftarın kombine satışlarına...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 15:15
Bodrum FK'de kombine biletler satışa çıktı Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Sipay Bodrum FK'nin kombine biletleri satışa çıkarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, taraftarın kombine satışlarına sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun ilgi gösterdiği vurgulandı.

Satışların geçen sezon kombine sahiplerine öncelik tanınarak başladığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"20 Temmuz'da öncelikli satışlar sona erdi. Bugün saat 10.00 itibarıyla tüm taraftarlar için kombine satışı başladı. Taraftarlar, kombine satışlarının yapıldığı Gümbet Tesislerine, kapıların açılmasıyla birlikte akın etti. Aktif durumda olan Sipay Bodrum FK Passolig kartı ile kombine satışları yapılırken taraftarlar maçları diledikleri tribünde takip edebilmek için kombine satışlarına ilk günde yoğun ilgi gösterdi."

Gümbet Tesislerinde saat 10.00 ile 18.00 arasında kombine satışı yapıldığı kaydedilen açıklamada, Passo uygulaması ve Passolig web sitesi üzerinden de kombine alımı yapılabildiği bildirildi.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Sipay Bodrum FK'nin kombine biletleri satışa çıkarıldı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Sipay Bodrum FK'nin kombine biletleri satışa çıkarıldı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Sipay Bodrum FK'nin kombine biletleri satışa çıkarıldı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Sipay Bodrum FK'nin kombine biletleri satışa çıkarıldı.

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