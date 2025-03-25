Bodrum FK Fenerbahçe Maçına Hazır

Bodrum FK, Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde devam ediyor. Teknik direktör Jose Morais yönetimindeki antrenmanda, yeşil-beyazlı oyuncular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Jose Morais'tan Açıklamalar

Jose Morais, gazetecilere yaptığı açıklamada, her maça nasıl hazırlanıyorlarsa bu maça da aynı şekilde hazırlandıklarını belirtti. Ligdeki hedefleri için çalışmayı ve gelişmeyi sürdürmek istediklerini ifade eden Morais, "Şimdiye kadar oynadığımız takımlara göre farklı hedefi olan bir takımla mücadele edeceğiz. Fenerbahçe, kalitesi yüksek olan ve şampiyonluk hedefleyen bir takım. Çalışmalarımızı sürdürüp maçta ne olacağına bakacağız." dedi.

Çalışarak daha iyi bir takım haline geleceklerini vurgulayan Morais, "Ne kadar iyi olursak, maçlardaki problemleri o kadar çözebilir hale geleceğiz." ifadesini kullandı.

Morais'tan Mourinho ile İlgili Açıklama

Bodrum FK'nın teknik direktörü, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho ile olan ilişkisini de değerlendirdi. Morais, "Mourinho ile çok yakın ilişkim var, bunu her zaman söylüyorum. Uzun yıllar birlikte çalıştık. O benim hayatımı ve profesyonel kariyerimi değiştiren figürlerden biri. Onunla karşılaşmak beni her zaman mutlu ediyor. Ona karşı oynamak, benim için gurur verici etkenlerden biri." şeklinde konuştu.

Selahattin Polat'ın Değerlendirmeleri

Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, takımın son 7 maçta güzel bir seri yakaladığını ve başarılı bir şekilde ilerlediğini belirtti. Polat, takımın motivasyonundan memnun olduğunu ifade ederek, "Umarım bu seri aynı şekilde devam eder. Taraftarımızın desteğini her maçta alıyoruz ve onlar da bize çok güveniyorlar. Fenerbahçe maçı inşallah en iyi şekilde geçer ve bu maçta da puan alırız. Biz çok mutluyuz ve umutluyuz. Tahminime göre sezonu orta sıralarda bitiririz. Kırılganlık kalktı ve seri yakalamaya başladık, inşallah böyle devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat (fotoğrafta), basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Bodrum FK'lı oyuncu Süleyman Özdamar da (6) yer aldı.