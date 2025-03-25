Bodrum FK Fenerbahçe Maçına Hazır

Bodrum FK, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ederken, teknik direktör Jose Morais ve Asbaşkan Selahattin Polat'ın açıklamaları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 14:09
Bodrum FK Fenerbahçe Maçına Hazır

Bodrum FK, Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde devam ediyor. Teknik direktör Jose Morais yönetimindeki antrenmanda, yeşil-beyazlı oyuncular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Jose Morais'tan Açıklamalar

Jose Morais, gazetecilere yaptığı açıklamada, her maça nasıl hazırlanıyorlarsa bu maça da aynı şekilde hazırlandıklarını belirtti. Ligdeki hedefleri için çalışmayı ve gelişmeyi sürdürmek istediklerini ifade eden Morais, "Şimdiye kadar oynadığımız takımlara göre farklı hedefi olan bir takımla mücadele edeceğiz. Fenerbahçe, kalitesi yüksek olan ve şampiyonluk hedefleyen bir takım. Çalışmalarımızı sürdürüp maçta ne olacağına bakacağız." dedi.

Çalışarak daha iyi bir takım haline geleceklerini vurgulayan Morais, "Ne kadar iyi olursak, maçlardaki problemleri o kadar çözebilir hale geleceğiz." ifadesini kullandı.

Morais'tan Mourinho ile İlgili Açıklama

Bodrum FK'nın teknik direktörü, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho ile olan ilişkisini de değerlendirdi. Morais, "Mourinho ile çok yakın ilişkim var, bunu her zaman söylüyorum. Uzun yıllar birlikte çalıştık. O benim hayatımı ve profesyonel kariyerimi değiştiren figürlerden biri. Onunla karşılaşmak beni her zaman mutlu ediyor. Ona karşı oynamak, benim için gurur verici etkenlerden biri." şeklinde konuştu.

Selahattin Polat'ın Değerlendirmeleri

Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, takımın son 7 maçta güzel bir seri yakaladığını ve başarılı bir şekilde ilerlediğini belirtti. Polat, takımın motivasyonundan memnun olduğunu ifade ederek, "Umarım bu seri aynı şekilde devam eder. Taraftarımızın desteğini her maçta alıyoruz ve onlar da bize çok güveniyorlar. Fenerbahçe maçı inşallah en iyi şekilde geçer ve bu maçta da puan alırız. Biz çok mutluyuz ve umutluyuz. Tahminime göre sezonu orta sıralarda bitiririz. Kırılganlık kalktı ve seri yakalamaya başladık, inşallah böyle devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü sahasında Fenerbahçe ile...

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat (fotoğrafta), basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın...

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Bodrum FK'lı oyuncu Süleyman Özdamar da (6) yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum FK Fenerbahçe Maçına Hazır
2
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto Görevinden İstifa Etti
3
Malatya'da 15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı Seçmeleri Yapıldı
4
Milli Buz Patenciler ABD'deki Dünya Şampiyonası'nda
5
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'ne Yükselmek İçin Geri Sayım Başladı
6
Derbi Heyecanı: Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko Yarın Karşılaşıyor
7
Fenerbahçe'nin Rangers Maçı Kadrosu Belli Oldu

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği