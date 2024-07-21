Bodrum FK, Fredy Ribeiro ile İki Yıllık Sözleşme İmzaladı

Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Sipay Bodrum FK, geçtiğimiz sezon Eyüpspor'da forma giyen Angolalı futbolcu Fredy Ribeiro ile anlaşma sağladı. Kulüp, bu gelişmeyi resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Kulüp paylaşımında, "Kulübümüz geçtiğimiz sezon Eyüpspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Fredy Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ailemize hoş geldin Fredy." ifadelerine yer verildi.

Fredy, Eyüpspor ile geçirdiği geçen sezon kompakt bir performans sergileyerek 27 maçta 2 gol ve 8 asistlik bir katkı sağladı. Bodrum FK'nın bu transferle hedeflerine daha da yaklaşması bekleniyor.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, geçen sezon Eyüpspor'da forma giyen Fredy Ribeiro'yu renklerine bağladığını duyurdu.