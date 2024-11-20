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Bodrum FK, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Bodrum FK, 23 Kasım'da Galatasaray ile yapacağı maçı kazanmayı hedefliyor. Teknik direktör Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 14:13
Bodrum FK, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Bodrum FK, Galatasaray Maçı İçin Geri Sayımda

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışması yaptı.

Volkan Demirel: "Galatasaray ile Oynamak Büyük Bir Mutluluk"

Teknik direktör Volkan Demirel, Galatasaray'ı ağırlayacak olmalarının heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Galatasaray ile oynamak bizim için de büyük bir mutluluk. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi.

Demirel, Galatasaray'ın güçlü yanlarını bildiklerini ve zayıf yönlerini analiz ederek bir organizasyon oluşturacaklarını ifade etti. "Bu haftaki maçı kazanırsak bizim için çok güzel bir duygu olur. Ben bu duyguyu çok yaşadım. İnşallah oyuncularımla beraber yaşarım" dedi.

Transfer İhtiyacı ve Motivasyon

Takımın kalite ve kapasitesinin belli olduğunu vurgulayan Demirel, devre arasında yeni transferler yapmayı planladıklarını belirtti. "Doğru yerlere, doğru tespitlerle, doğru oyuncular getireceğiz. Bütçeleri aşmadan, Bodrum FK'nın ruhuna uygun oyuncular alarak, kadromuzu güçlendireceğiz" diye ekledi.

Futbolcuların Hedefi

Bodrum FK futbolcularından Ondrej Celustka, Galatasaray karşısında puan almak istediklerini söylerken, kaleci Gökhan Akkan da galip gelmek için çok iyi hazırlandıklarını ifade etti.

Polat: "Bilet Fiyatlarını Sezon Başında Belirledik"

Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, Galatasaray gibi büyük bir camiayı ağırlayacak olmalarının motivasyonlarını artırdığını kaydetti. Polat, bilet fiyatlarının sezon başında belirlendiğini, tüm takımlar için aynı kuralların geçerli olduğunu belirtti. "Ciddi talep olan 4 büyük takım için biraz farklı oldu ama bu uygulama tüm taraftarlarımız için geçerli" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında, sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın...

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında, sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürdü. Futbolculardan Ondrej Celustka, gazetecilere açıklamada bulundu.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında, sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın...

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında, sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürdü. Futbolculardan Ondrej Celustka, gazetecilere açıklamada bulundu.

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