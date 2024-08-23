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Bodrum FK, Konyaspor ile Galibiyet Peşinde

Bodrum FK, Konyaspor karşısında ilk galibiyetini hedefliyor. Teknik direktör Taşdemir, doğru yolda ilerlediklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 17:37
Bodrum FK, Konyaspor ile Galibiyet Peşinde

Bodrum FK, Konyaspor'a Karşı Mücadele Verecek

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK, 3. hafta karşılaşmasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, ligdeki ilk galibiyetini almak için sahada yerini alacak.

İlk Kez Taraftarıyla Buluşacak

Bodrum FK, sezonun ilk maçını tribün cezaları nedeniyle seyircisiz oynamıştı. Ancak bu hafta cezanın sona ermesiyle birlikte taraftarlarıyla buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Teknik Direktör Taşdemir’in Açıklamaları

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımın transfer süreci hakkında bilgi verdi. Taşdemir, "Devam eden transfer sürecinde takıma uygun oyuncu bulabilirsek, onları kadromuza katmak istiyoruz." dedi.

Sakatlık ve Adaptasyon Süreci

Tecrübeli teknik adam, takımı için doğru stratejiler geliştirdiklerini belirterek, "Kendi doğrularımızı çoğaltıp yanlışlarımızı eksiltmek üzerine çalışıyoruz. Bunu başarabilirsek, umarım ilerleyen haftalarda sonuçlarını göreceğiz," şeklinde konuştu.

Rakip Analizi

Konyaspor'un ligin deneyimli ekiplerinden biri olduğuna dikkati çeken Taşdemir, bu maçın zorlu geçeceğini ifade etti. Ayrıca, mevcut kadro ile ilerlemek istediklerini belirtti ve yeni oyuncular bulamazlarsa mevcut kadroyla yola devam edeceklerini vurguladı.

Oyuncuların Yorumları

Süper Lig'deki ilk golünü atan Zdravko Dimitrov, takımda olduğu için mutlu olduğunu ve bu haftaki maça iyi hazırlandıklarını söyledi. Diğer bir futbolcu Samet Yalçın ise, ilk iki haftanın kötü geçtiğini ancak Konyaspor maçıyla toparlanmayı umduklarını dile getirdi.

Maç Bilgileri

Sipay Bodrum FK ve TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak mücadele, yarın Bodrum İlçe Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 3. hafta mücadelesinde yarın TÜMOSAN...

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 3. hafta mücadelesinde yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 3. hafta mücadelesinde yarın TÜMOSAN...

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 3. hafta mücadelesinde yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 3. hafta mücadelesinde yarın TÜMOSAN...

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 3. hafta mücadelesinde yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 3. hafta mücadelesinde yarın TÜMOSAN...

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 3. hafta mücadelesinde yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 3. hafta mücadelesinde yarın TÜMOSAN...

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 3. hafta mücadelesinde yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 3. hafta mücadelesinde yarın TÜMOSAN...

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 3. hafta mücadelesinde yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 3. hafta mücadelesinde yarın TÜMOSAN...

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 3. hafta mücadelesinde yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü.

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