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Bodrum FK, Konyaspor'u 3-1 ile Geçti

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, Bodrum FK mağlubiyetine dair açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 01:18
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 01:18
Bodrum FK, Konyaspor'u 3-1 ile Geçti

Bodrum FK-Konyaspor Maç Sonrası Değerlendirme

Fatih Serkan Albayrak'tan Açıklamalar

TÜMOSAN Konyaspor'un teknik sorumlu Fatih Serkan Albayrak, Sipay Bodrum FK'ye 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Albayrak, "Oyun hakimiyetini skora yansıtamadık çünkü pozisyon üretmekte sıkıntı çektik. Öndeki hareketliliği sağlayamadık," şeklinde konuştu. Maçta taraftarların desteklerinden dolayı her iki takımı da tebrik etti.

Maçın Değerlendirmesi

Albayrak, sahada mücadele olduğunu ancak ilk yarıda istenen oyunu ortaya koyamadıklarını belirtti. İkinci yarıda bazı değişikliklerle topa biraz daha hakim olabildiklerini ifade etti.

"Rakibin bizimle adam adama oynayacağını biliyorduk ama öndeki hareketliliği sağlayamayınca alan bulmakta zorlandık," diyen teknik sorumlu, her iki takımın mücadelesini de takdir etti.

Albayrak, "Eksiklerimizi biliyoruz. Topa hakim olurken sonuca gidebilen, pozisyon üretebilen bir takım haline gelmek istiyoruz. Güç, kuvvet, mücadele anlamında gayet iyiyiz," dedi.

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