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Bodrum FK, Murat Sipahioğlu ile 4 Yıllık İmza Attı

Süper Lig'in yeni takımı Bodrum FK, Hacettepe 1945'ten Murat Sipahioğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 18:03
Bodrum FK, Murat Sipahioğlu ile 4 Yıllık İmza Attı

Bodrum FK, Yeni Transferini Duyurdu

Süper Lig'in yeni takımlarından biri olan Bodrum FK, geçen sezon Hacettepe 1945'te oynayan 22 yaşındaki defans oyuncusu Murat Sipahioğlu ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Transfer Açıklaması

Kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda; "Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Bodrum FK, yeni sezona yaklaşırken transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, Hacettepe 1945’te görev alan stoper Murat Sipahioğlu ile anlaşmaya vardık. Kendisi ile 4 yıllık sözleşme imzaladık." ifadelerine yer verildi.

Murat Sipahioğlu'nun Geçtiğimiz Sezon Performansı

Her iki taraf için de umut verici bir anlaşma olan bu transfere dair, Sipahioğlu'nun geçen sezon Hacettepe 1945 takımıyla birlikte, 22 karşılaşmada toplam 1624 dakika sahada yer aldığı bilgisi paylaşıldı. Bu istatistik, genç oyuncunun ne denli önemli bir katkı sağladığını ortaya koyuyor.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, geçen sezon Hacettepe 1945'te forma giyen 22...

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, geçen sezon Hacettepe 1945'te forma giyen 22 yaşındaki genç stoper Murat Sipahioğlu'nu kadrosuna kattığını duyurdu.

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