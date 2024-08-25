Bodrum FK'nın Galibiyeti ve Teknik Direktör Taşdemir'in Değerlendirmeleri

Bodrum FK'nın Konyaspor Galibiyeti

Sipay Bodrum FK, TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı maçta sahadan 3-1 galip ayrılarak önemli bir başarıya imza attı.

İsmet Taşdemir: "Çocuklar Efsane Oynadı"

Maç sonrası basın toplantısında konuşan İsmet Taşdemir, "İyi etüt ettik, doğru kapattık ve doğru çıkışlar yaptık. Neticede zor bir maçı 3-1 kazanmayı bildi oyuncularım, hepsini tebrik ediyorum," dedi.

Zor Bir Mücadele

Teknik direktör, Konyaspor'un sezona iyi başladığını belirterek, "İlk hafta galip geldi ve Galatasaray’a karşı da çok iyi oynamıştı. Bizim için zor bir maç oldu fakat bu zorluğu aşmayı başardık," şeklinde ifade etti.

Doğru Oyun Anlayışı

Taşdemir, Eyüpspor maçının ikinci yarısı hariç ligin ilk 3 haftasında doğru oyun oynadıklarını kaydederek, "Doğru oyunumuzu geliştirerek üstüne katarak yukarıya doğru çekmeye çalışacağız," dedi.

Genç Oyuncular ve Gelecek Hedefler

Sadece 4 transfer yaptıklarını ve genç kişilere de önem verdiklerini dile getiren Taşdemir, "Eksiklerimizi uygun oyuncular bularak mutlaka çözmemiz lazım. Bugün de bunu çözen Ege oldu," diyerek genç yeteneklere olan güvenini vurguladı.

Seyircilerle Birlikte Başarıya Yolculuk

Son olarak, kendi sahalarında seyirci desteğiyle son 3 yıldır güzel bir mücadele verdiklerini belirtti. İsmet Taşdemir, "Bu galibiyet tüm takıma hayırlı olsun," diyerek sözlerini sonlandırdı.