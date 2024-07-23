Bodrum FK'nın Kombineleri Tükendi, Güney Kale Arkası Satışa Çıktı

Bodrum FK'de Kombineler Tükendi

Trendyol Süper Lig'in yeni temsilcisi Sipay Bodrum FK, taraftarlarına büyük bir heyecan yaşatıyor. Kulüp tarafından yapılan duyuruda, kuzey kale arkası kombinelerinin tükendiği bilgisi taşındı.

Güney Kale Arkası Kombineleri Satışa Çıktı

Kulübün açıklamasında, "Sipay Bodrum FK'nın tarihindeki ilk Süper Lig sezonu için 21 Temmuz Pazar günü başlatılan kombineler, 24 saatte kuzey kale arkası biletleri tükendi. Güney kale arkası için ise tadilatın tamamlanmasının ardından satışlar bugün itibariyle başlamıştır." denildi.

Kombine Satış Noktaları

Kombine biletleri, Gümbet Tesisleri'nde gün içerisinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında satılmaktadır. Ayrıca taraftarlar, Passo uygulaması ve Passolig internet sitesi üzerinden de bilet satın alabilirler.