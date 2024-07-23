Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bodrum FK'nın Kombineleri Tükendi, Güney Kale Arkası Satışa Çıktı

Bodrum FK'nın kuzey kale arkası kombineleri tükendi, güney kale arkası kombineleri için satışlar başladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 15:27
Bodrum FK'nın Kombineleri Tükendi, Güney Kale Arkası Satışa Çıktı

Bodrum FK'de Kombineler Tükendi

Trendyol Süper Lig'in yeni temsilcisi Sipay Bodrum FK, taraftarlarına büyük bir heyecan yaşatıyor. Kulüp tarafından yapılan duyuruda, kuzey kale arkası kombinelerinin tükendiği bilgisi taşındı.

Güney Kale Arkası Kombineleri Satışa Çıktı

Kulübün açıklamasında, "Sipay Bodrum FK'nın tarihindeki ilk Süper Lig sezonu için 21 Temmuz Pazar günü başlatılan kombineler, 24 saatte kuzey kale arkası biletleri tükendi. Güney kale arkası için ise tadilatın tamamlanmasının ardından satışlar bugün itibariyle başlamıştır." denildi.

Kombine Satış Noktaları

Kombine biletleri, Gümbet Tesisleri'nde gün içerisinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında satılmaktadır. Ayrıca taraftarlar, Passo uygulaması ve Passolig internet sitesi üzerinden de bilet satın alabilirler.

İLGİLİ HABERLER

Hepsiburada’dan kredi kartı ile alışverişte 3 ay erteleme! İşte kampanyanın avantajları

IQ testi: İmkansız hesaplama! Bu problemi yalnızca bir dahi çözebilir

Tüm Türkiye'deki ATM'ler değişti! 7 bankadan flaş ATM kararı

Mamak'ta değerli bir taşınmaz satışta 1.600.000 TL değerinde!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
5
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
6
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Mamak'ta değerli bir taşınmaz satışta 1.600.000 TL değerinde!

IQ testi: İmkansız hesaplama! Bu problemi yalnızca bir dahi çözebilir

Bedava iPhone 15 ve Apple Watch dağıtılıyor! Elini çabuk tutan kapacak

111.000 tl- 208 BİN TL’ye sahilde eviniz olacak!

Emekli maaşını yükseltmenin gizli formülü! SGK uzmanı şifreyi verdi

İstanbullulara chip-para ve 250 TL iade müjdesi! İstanbulkart kullananlar dikkat...

Hepsiburada’dan kredi kartı ile alışverişte 3 ay erteleme! İşte kampanyanın avantajları

Akbank müşterileri acele etsin! Bunu yapana 1500 TL iade var

Bir tek evet sözünüze maaşınızın 12 katı destek! SGK karşılıksız ödeyecek

Araç sahibi olmak işte bu kadar kolay! Araç aldıran kredi desteği Ford 2.El’de: Yüzde 2,99 faiz ile 250.000 TL'ye kadar kredi

Tüm Türkiye'deki ATM'ler değişti! 7 bankadan flaş ATM kararı

Kia temmuz ayı bitmeden stoklarını dev indirimle bitiriyor! 250.000 TL 12 ay %2,49 faiz avantajı ile araç sahibi olun