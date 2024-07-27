Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bodrum FK, Seçkin Batuhan Fırıncı'yı Kadrosuna Kattı

Sipay Bodrum FK, Tuzlaspor'dan genç santrafor Seçkin Batuhan Fırıncı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 13:00
Bodrum FK, Seçkin Batuhan Fırıncı'yı Kadrosuna Kattı

Bodrum FK'dan Önemli Transfer Hamlesi

Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Sipay Bodrum FK, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kulüp, genç santrafor Seçkin Batuhan Fırıncı ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Seçkin Batuhan Fırıncı Kimdir?

19 yaşındaki Seçkin, geçtiğimiz sezon Diyarbekirspor'da kiralık olarak forma giymiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Bodrum FK, Fırıncı ile Tuzlaspor'dan transfer yaparak genç yıldızı kadrosuna kattı.

Resmi Açıklama

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçen sezon Diyarbekirspor'da kiralık olarak mücadele eden e genç oyuncu Seçkin Batuhan Fırıncı ile 5 yıllık bir anlaşmaya varmıştır. Ailemize hoş geldin Batuhan!" ifadeleri yer aldı.

Sipay Bodrum FK, bu transfer ile Süper Lig'deki hedefleri doğrultusunda daha da iddialı bir hale gelmeyi amaçlıyor.

Trandyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Tuzlaspor'dan 19 yaşındaki santrafor...

Trandyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Tuzlaspor'dan 19 yaşındaki santrafor Seçkin Batuhan Fırıncı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İLGİLİ HABERLER

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde büyük alım! İşte detaylar ve başvuru şartları

Hiç evi olmayanlar başvuruya koşacak! Taksit sabit taksitle konut fırsatı!

Bakanlığa 771 personel alımı! KPSS şartı kaldırıldı: Yüksek maaş geldi!

KPSS yok, sınav yok! En az ilkokul mezunu hasta bakıcı, hasta kayıt personeli, temizlikçi alım ilanı Türkiye geneli hasteneler için şimdi geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

KPSS şartı yok, çılgın maaş var! O üniversite az önce yeni personeller için alım ilanı açtı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde büyük alım! İşte detaylar ve başvuru şartları

En pahalı Fiat Doblo 650.000 TL ! İndirimin daniskası geldi

KPSS yok, sınav yok! En az ilkokul mezunu hasta bakıcı, hasta kayıt personeli, temizlikçi alım ilanı Türkiye geneli hasteneler için şimdi geldi

Emekliye ek sosyal destek indirimli hizmet dönemi başlıyor!

Hiç evi olmayanlar başvuruya koşacak! Taksit sabit taksitle konut fırsatı!

Tüm Türkiye'deki emeklilere müjdelendi! ÖTV kaldırıldı: Otomobilde yarı fiyat dönemi!

Bakanlığa 771 personel alımı! KPSS şartı kaldırıldı: Yüksek maaş geldi!

Market alışverişini bu kartla yapan yaşadı! Alışverişin 400 TL'si bedava!

Banka tüm müşterilerine duyurdu! 1500 TL geri ödeme yapacak: Hesaplarınıza bakın!

Bankalar yeni masraf çıkardı! Tüm Türkiye'de uygulanacak: O para hesaptan kesilecek!

Çıtır çıtır böreğin sırrı verildi! Asla hamur gibi olmayacak!