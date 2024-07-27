Bodrum FK, Seçkin Batuhan Fırıncı'yı Kadrosuna Kattı

Bodrum FK'dan Önemli Transfer Hamlesi

Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Sipay Bodrum FK, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kulüp, genç santrafor Seçkin Batuhan Fırıncı ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Seçkin Batuhan Fırıncı Kimdir?

19 yaşındaki Seçkin, geçtiğimiz sezon Diyarbekirspor'da kiralık olarak forma giymiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Bodrum FK, Fırıncı ile Tuzlaspor'dan transfer yaparak genç yıldızı kadrosuna kattı.

Resmi Açıklama

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçen sezon Diyarbekirspor'da kiralık olarak mücadele eden e genç oyuncu Seçkin Batuhan Fırıncı ile 5 yıllık bir anlaşmaya varmıştır. Ailemize hoş geldin Batuhan!" ifadeleri yer aldı.

Sipay Bodrum FK, bu transfer ile Süper Lig'deki hedefleri doğrultusunda daha da iddialı bir hale gelmeyi amaçlıyor.

Trandyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Tuzlaspor'dan 19 yaşındaki santrafor Seçkin Batuhan Fırıncı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.