Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bodrum FK Süper Lig'de Hedef Belirledi

Bodrum FK, Süper Lig'e geri dönüşünü kalıcı kılmayı amaçlıyor; teknik direktör İsmet Taşdemir, oyuncular ve taraftarlara umut veriyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:45
Bodrum FK Süper Lig'de Hedef Belirledi

Bodrum FK Süper Lig'de Kalıcı Olmayı Hedefliyor

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Bodrum FK, galibiyetle buluşarak ligin kalıcı ekiplerinden olmayı hedefliyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir, geçmişte 2.Lig'de mücadele eden oyuncularının gösterdiği performansla gururlu.

İlk Galibiyetin Ardından

Bodrum FK, tarihi bir başarı ile Süper Lig'e yükseldikten kısa süre sonra, 2024-2025 sezonunun ilk maçında sahasında Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup oldu. İkinci maçta ise Eyüpspor'a 4-1 yenildi. Ancak, üçüncü haftada TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'deki ilk galibiyetini elde etti.

Taşdemir'den Açıklamalar

İsmet Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mutluyuz ama bir galibiyetle bu işler bitmiyor. Dolayısıyla bu aldığımız galibiyeti pekiştirmek istiyoruz. Lig uzun bir maraton ve zamanla inişler çıkışlar olacaktır," dedi.

Takımın Gelişimi ve Taraftar Desteği

Taşdemir, oyuncularının geçmişte 2. Lig'de oynadıklarını ve şu an Süper Lig'de mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Bu zorlu serüven, onların deneyim kazanmalarını gerektiriyor," ifadesini kullandı. Taraftarların desteklerinin önemine de dikkat çeken Taşdemir, "Taraftarlarımız bizi kayıtsız şartsız destekliyor. Onların olmadığı bir maçı kazandığımızı hatırlamıyorum," dedi.

Renk Katma Amacı

Bodrum FK'nın Süper Lig'de iz bırakmak istediğini belirten Taşdemir, "İlk hedefimiz bu ligde renk katmak. Bu başarıyı elde edebilirsek, diğer hedeflerimiz daha kolay gelecektir," diye ekledi. Ayrıca, ilçe stadının gelişimi için emeği geçenlere teşekkür etti.

İLGİLİ HABERLER

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!