Bodrum FK Süper Lig'de Hedef Belirledi

Bodrum FK Süper Lig'de Kalıcı Olmayı Hedefliyor

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Bodrum FK, galibiyetle buluşarak ligin kalıcı ekiplerinden olmayı hedefliyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir, geçmişte 2.Lig'de mücadele eden oyuncularının gösterdiği performansla gururlu.

İlk Galibiyetin Ardından

Bodrum FK, tarihi bir başarı ile Süper Lig'e yükseldikten kısa süre sonra, 2024-2025 sezonunun ilk maçında sahasında Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup oldu. İkinci maçta ise Eyüpspor'a 4-1 yenildi. Ancak, üçüncü haftada TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'deki ilk galibiyetini elde etti.

Taşdemir'den Açıklamalar

İsmet Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mutluyuz ama bir galibiyetle bu işler bitmiyor. Dolayısıyla bu aldığımız galibiyeti pekiştirmek istiyoruz. Lig uzun bir maraton ve zamanla inişler çıkışlar olacaktır," dedi.

Takımın Gelişimi ve Taraftar Desteği

Taşdemir, oyuncularının geçmişte 2. Lig'de oynadıklarını ve şu an Süper Lig'de mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Bu zorlu serüven, onların deneyim kazanmalarını gerektiriyor," ifadesini kullandı. Taraftarların desteklerinin önemine de dikkat çeken Taşdemir, "Taraftarlarımız bizi kayıtsız şartsız destekliyor. Onların olmadığı bir maçı kazandığımızı hatırlamıyorum," dedi.

Renk Katma Amacı

Bodrum FK'nın Süper Lig'de iz bırakmak istediğini belirten Taşdemir, "İlk hedefimiz bu ligde renk katmak. Bu başarıyı elde edebilirsek, diğer hedeflerimiz daha kolay gelecektir," diye ekledi. Ayrıca, ilçe stadının gelişimi için emeği geçenlere teşekkür etti.