Bodrum FK Teknik Direktörü Morais: 'Potansiyelimizle Daha Fazlasını Yapabiliriz'

Bodrum FK-Göztepe Maçının Ardından Morais Açıklamalarda Bulundu

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan teknik direktör Jose Morais, takımının sergilediği performansla gurur duyduğunu belirtti.

Morais: "Potansiyelimizi Açığa Çıkarmalıyız"

Takımının savunma performansının iyi olduğunu ifade eden Morais, "Takım için gol yemememiz önemliydi. Özellikle hücumda da pozisyonlar yarattık. Bu süreç devam ediyor. Üçüncü bölgede yarattığımız pozisyonları gole çevirdiğimizde, maç içinde avantajlı olacağız," şeklinde konuştu.

Takım Gelişmeye Devam Edecek

Morais, içlerinde taşıdıkları potansiyeli açığa çıkardıklarında daha fazla puan kazanacaklarına inandığını vurguladı. "Yarın itibarıyla bir sonraki karşılaşma için çalışmalara başlayacağız. Gelişim gösterdikçe hak ettiğimizden daha fazlasını kazanacağımıza inanıyorum," dedi.

Transfer Durumu ve Takım İçin Umut Verici Gelişmeler

Transfer konusunu da değinen Portekizli teknik adam, "Her zaman transfer döneminde fırsatlar var. Ancak şu anda tam olarak neye ihtiyacımız olduğunu söylemek için erken. Takımın içinde daha potansiyelini çıkaramamış oyuncular var. Kaliteli oyunculara sahibiz ve bu performansı daha fazla öne çıkaracağız," ifadelerini kullandı.