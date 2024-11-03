Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel Maç Değerlendirmesi Yaptı

Bodrum FK'nin Mücadelesi

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, geçtiğimiz günlerde Corendon Alanyaspor ile oynanan ve 0-0 berabere biten Trendyol Süper Lig maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

Takımın Performansı

Demirel, karşılaşma sonunda takımını tebrik ettiğini ifade ederek, "Bundan önceki teknik direktör İsmet Taşdemir'e de teşekkür ediyorum. Bugün sahada inanılmaz bir disipline sahip bir grup vardı. 11 kişi de, 10 kişi de aynı şekilde mücadele etti. Bazı pozisyonlarda Ege'nin sakatlığı ve kramp girmesi nedeniyle 9 kişiyle bile mücadele ettiler." dedi.

Kırmızı Kartın Etkisi

İkinci yarıda verilen kırmızı kartın, maçın dengelerini bozduğunu vurgulayan Demirel, "Kırmızı kartın ardından ona göre değişiklikler yaptık. Bu değişiklikler hemen sahaya iyi yansıdı. Oyuna dahil olan tüm oyuncularımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Yeni Bir Oyuncu: Ege

Demirel, özellikle Ege'nin performansına dikkat çekerek, "Türk futbolu bugün yeni bir oyuncu tanıma fırsatı buldu. Galibiyetten daha önemli olan, Ege'nin iyi oynamasıydı. Takımımın gösterdiği mücadeleden mutluyum, hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sipay Bodrum FK ile Corendon Alanyaspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sipay Bodrum FK'dan Ondrej Celustka (33) ile Alanyasporlu Sergio Cordova (9) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sipay Bodrum FK ile Corendon Alanyaspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sipay Bodrum FK'dan Ondrej Celustka (33) ile Alanyasporlu Sergio Cordova (9) mücadele etti.