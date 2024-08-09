Bodrum FK ve Ankaragücü'nün İlk Hafta Statları Belirlendi

Sipay Bodrum FK ve Ankaragücü'nün Statları Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig temsilcisi Sipay Bodrum FK ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nün ilk hafta oynayacağı maçların stat bilgilerini paylaştı.

Maç Programı ve Stat Bilgileri

TFF, 12 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak olan Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK mücadelesinin Bodrum İlçe Stadı'nda gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu, statta gerçekleşecek ilk Süper Lig maçı olma özelliğini taşıyor.

Ayrıca, MKE Ankaragücü ve Şanlıurfaspor arasındaki karşılaşma ise 11 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te, başkent ekibinin iç saha maçlarını oynadığı Eryaman Stadı’nda yapılacak.