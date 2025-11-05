Bodrum FK'ya 300 Denizciden Tribün Desteği

Bodrum Futbol Kulübü ile Bodrum Denizciler Derneği arasında imzalanan anlamlı iş birliğiyle, her iç saha maçında 300 denizci güney kale arkası tribününde yeşil-beyazlı ekibi destekleyecek. Kent kültürünün iki köklü temsilcisini buluşturan bu adım, dayanışma ve birlik mesajı taşıyor.

İş birliği ve organizasyon

2 bin 500’e yakın üyesi bulunan Bodrum Denizciler Derneği, Bodrum’un denizcilik geleneğini yaşatmayı ve bu sezon Bodrum FK’nın başarısına tribünden katkı sunmayı hedefliyor. İş birliği kapsamında dernek ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı organizasyonunda; Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Tuna Altunkaya, kulüp yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip, futbolcular, taraftarlar ve denizciler bir araya geldi. Samimi atmosferde gerçekleşen buluşmada “Birlikte güçlüyüz” mesajı öne çıktı.

Açıklamalar

Aşkın Demir: “Bu iş gönülden olacak”

Seyirci desteğinin önemine vurgu yapan Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir şunları söyledi:

“Başta Tuna Hanıma teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmamak adına ziyarette bulundular. Güney kale arkasından dernek adına 300 kombine bilet alarak yanımızda olduklarını fazlasıyla hissettirdiler. Bu vesileyle kendisine teşekkür ederim. Güzel bir etkinlikle futbolcu kardeşlerimizi misafir ettiler. Bodrum’la biraz daha iç içe olmaya çalışıyoruz; bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Süper Lige çıkmak gibi bir hedefimiz var. İnşallah bunu başarmak adına gayret gösteriyoruz. Bize seyirci ve destek lazım; bu iş zorla değil, gönülden olacak. Biz de o sorumluluğu Bodrum’da yaşayan insanların hissetmesini istiyoruz.”

Selahattin Polat: “Hedefimiz Süper Lig”

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat hedeflerini şöyle özetledi: “İlk seferberliği kendileri başlattı. Bundan sonra umarım tüm derneklerimiz bizlerle beraber olurlar. Biz Bodrum halkıyla beraberiz; onların da bizimle olmalarını istiyoruz. Hep beraber Süper Lig’e çıkalım.”

Orhan Dinç: “Hep beraber destekleyeceğiz”

Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı ve Bodrum FK Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Dinç, birlik vurgusu yaparak şunları söyledi: “Bodrum Deniz Ticaret Odası olarak sektörümüzü temsilen Bodrumspor’umuza, kentimize sahip çıkıyoruz. Birlik ve beraberlik olmadan başarı gelmeyeceğini biliyoruz. Takım bizim takımımız; hep beraber destekleyeceğiz. Odalar ve kurumlar olarak ekonomiyi canlı tutmak için çalışıyoruz. Kış aylarında özellikle bu tarz spor etkinlikleri ve kulüplerimiz ekonomik anlamda önemli görevler üstleniyor. Biz de bu ekonomiye destek olmak ve kentimize fayda sağlamak için görev yapıyoruz.”

Tuna Altunkaya: “Gerçek bir iş birliği”

Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Tuna Altunkaya iş birliğinin önemini şu sözlerle anlattı: “Bu gerçek bir iş birliği. Yola çıkışımız son derece insani bir duygu durumudur. Biz denizciler için bu yıl zorlu bir sezondu; ancak bir sezonun kötü geçmesi, sonrasının da kötü olacağı anlamına gelmez. Birlikteliği kaybettiğimizde hem insanlar hem sektörler yalnızlaşıyor. Denizcilerimiz yorucu bir sezonun ardından biraz dinlenmeye ve keyif yapmaya ihtiyaç duyuyor. Statta, güzel galibiyetlerle o keyfi futbol kulübümüzle birlikte yaşamak istedik.”

Bu ortaklık, hem tribün desteğini güçlendirmeyi hem de Bodrum’da spor ve denizcilik kültürünü bir arada tutmayı amaçlıyor.

