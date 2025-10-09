Bodrum Ticaret Odası Destekli 13. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları Başladı

8 ülke, 318 sporcu İçmeler açıklarında mücadele ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) start aldı.

Yarışlar, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla düzenleniyor. İsim sponsoru Bodrum Ticaret Odası olan organizasyona 8 ülkeden 318 sporcu katıldı.

Yelkenciler, yarışları İçmeler açıklarında kurulan parkurda sürdürüyor. Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Hadi Türk, AA muhabirine ilk gün rüzgarın elverişli olduğunu ve güzel mücadeleler izlendiğini belirtti.

Türk, 2022'de optimist dünya şampiyonasına ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak, 'Burada düzenlediğimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz organizasyonların sonucunda 2026'da 19 Yaş Altı ILCA Avrupa Kupası'nı düzenleyeceğiz. Bu yarışlarla yelkencilerimizin tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Elimizden geldiğince yelken sporuna katkı yapmaya devam edeceğiz.' dedi.

Organizasyon, 12 Ekim'de ödül töreniyle sona erecek.

