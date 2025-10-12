Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları Sona Erdi — 318 Sporcu, 8 Ülkeden Katılım

Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları sona erdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR), düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı. Organizasyon, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla gerçekleştirildi ve 8 ülkeden 318 sporcu yelken açtı.

Organizasyon ve parkur

Bodrum Ticaret Odası'nın isim sponsorluğunda düzenlenen yarışlarda yelkenciler, İçmeler açıklarında kurulan parkurda mücadele etti. Farklı hava koşullarında sürdürülen etabın sonunda dereceye giren sporcular, Kumbahçe Meydanı'nda düzenlenen törenle kupalarını aldı.

Yetkililerin mesajı

Törende konuşan Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, ilçede ekim ayında düzenlenen etkinliklerden birinin de bu yarışlar olduğunu belirtti. Sırmalı, sporcuların burada dostça yarıştıklarını ifade ederek, "Güzel anılarla buradan ayrılıyorlar. Önümüzdeki dönemlerde de kendilerini bekliyoruz. Sporcularımızı ağırlamaktan mutluluk duyduk." dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise yelkencileri mücadeleleri dolayısıyla kutladı ve sporculara, ailelerine ile destekçilere teşekkür etti.

Dereceye girenler

Yarışların sonunda optimist genel sıralamada ilk 10'a girenler kürsüye çıktı. Genel sıralamada Yalıkavak Yelken Kulübü'nden Cengiz Eren Güvenç birinci, Galatasaray Yelken Şubesi'nden Eren Kaan Erendemir ikinci, Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nden Alper Kerem Karataş üçüncü oldu.

Kızlarda Yalıkavak Yelken Kulübü'nden Zeynep Özer birinci olurken, ülke kupasının sahibi Tayland'dan Chuhan Zhang oldu. Ülke kupası mücadelesinde Bulgar sporcu Shterion Dailovs ikinci, Türkiye'den Alper Kerem Karataş üçüncü sırada yer aldı.

Diğer kategorilerde ise Optimist junior genel sıralama'da Letonya'dan Janis Verners, junior kız'larda Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nden Deniz Acele, bambino genel sıralamada Turgutreis Yelken Kulübü'nden Umut Emre Güner, bambino kızlarda Yalıkavak Yelken Kulübü'nden Zeynep Duru Demirel birincilik elde etti.

Törende dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

