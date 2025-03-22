Boks Efsanesi George Foreman Hayatını Kaybetti

Ağır sıklet boksun efsanesi George Foreman, 76 yaşında hayatını kaybetti. 1968 Olimpiyat altın madalyalı Foreman, spor dünyasını yasa boğdu.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 10:16
Boks Efsanesi George Foreman Hayatını Kaybetti

Boks Efsanesi George Foreman Hayatını Kaybetti

Ağır sıklet boksun efsanesi George Foreman, 76 yaşında hayatını kaybetti. Olay, Olimpiyat Oyunları'nın resmi sitesinde yapılan açıklamayla duyurulurken, Foreman'ın aile üyeleri tarafından Instagram'da paylaşılan bir gönderide "Kalbimiz kırık. 21 Mart 2025 tarihinde sevdikleriyle birlikte huzur içinde aramızdan ayrılan sevgili George Edward Foreman Sr.'ın vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

1968 Olimpiyat Altın Madalyası ve Dünya Şampiyonu

1968 Meksika Olimpiyat Oyunları'nda ağır sıklet boksta altın madalya kazanan Büyük George lakaplı Foreman, 1973 yılında o dönemde yenilmez unvanına sahip Joe Frazier’ı ikinci rauntta nakavt ederek dünya ağır sıklet boks şampiyonu unvanını aldı. 1974 yılında ise Muhammed Ali karşısında aldığı mağlubiyetle bu unvanını kaybetti.

Kariyeri ve İstatistikleri

George Foreman, 1997 yılında 48 yaşında emekli olana kadar profesyonel boks kariyerinde 76 galibiyet (68 nakavt) ve 5 mağlubiyet yaşadı. Spor dünyası, George Foreman'ın kaybı ile derin bir yas tutuyor.

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