Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: "Türk Boksu Artık Küresel Bir Ekol Haline Geldi"

Eyüp Gözgeç, Türk Boksu'nun Paris 2024'teki başarısını ve geleceğe dair hedefleri paylaştı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 23:27
Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: "Türk Boksu Artık Küresel Bir Ekol Haline Geldi"

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: "Boksta Türk ekolü oluştu"

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk boksunun önemli bir başarıya imza attığını vurgulayarak, "Boksta Türk ekolü oluştu." ifadelerini kullandı.

Başarılarla Dolu Bir Olimpiyat Deneyimi

Gözgeç, Ankara'da düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin 18 branşta yarışarak 3 madalya kazandığını ve boksun bu başarıda büyük bir pay sahibi olduğunu belirtti. 101 sporcu ile katıldığımız olimpiyatlarda, toplamda 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak etkileyici bir sonuç elde ettiklerini aktardı.

Olimpiyatlarda Kazanılan Madalyalar ve Gelecek Hedefler

Eyüp Gözgeç, "Boksta 2 gümüş ve 1 bronz madalya aldık. Madalya sayımız toplam madalyaların yarısı kadar. Aksi takdirde 100. sıraya düşebilirdik." dedi. Ayrıca, Paris 2024'te 7 milli boksörün mücadele ettiğini hatırlatarak, "Sporda bazen kura şansı da çok önemli. Ekibimiz olağanüstü maçlar çıkardı." şeklinde konuştu.

Türkiye Boksunun Geleceği: Los Angeles 2028

Gözgeç, 2028 Olimpiyatları için hedeflerinin yüksek olduğunu belirterek, 2022'de 55, 2023'te 57 ve 2024'te 30 madalya kazanacaklarını duyurdu. "Türk boksu için yollarımız açık. Los Angeles 2028 için hazırlıklarımız başladı." dedi.

Önemli İsimlerden Kadın Boksçuların Vurguları

Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandıktan sonra sezgilerinin devam ettiğini belirterek, "Benim tek hayalim yeniden olimpiyata gitmek." diyerek Los Angeles 2028 için hedeflerini açıkladı. Hatice Akbaş ise takım olarak büyük başarılar elde ettiklerini ve Türk boksunun gücünü ortaya koyduklarını ifade etti.

Esra Yıldız Kahraman ise, "Altın madalya hedefliyorduk, ancak bronzda nasibimiz varmış. 2028'de birlikte altın madalya kazanacağız." şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar