Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: "Türk Boksu Artık Küresel Bir Ekol Haline Geldi"

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: "Boksta Türk ekolü oluştu"

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk boksunun önemli bir başarıya imza attığını vurgulayarak, "Boksta Türk ekolü oluştu." ifadelerini kullandı.

Başarılarla Dolu Bir Olimpiyat Deneyimi

Gözgeç, Ankara'da düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin 18 branşta yarışarak 3 madalya kazandığını ve boksun bu başarıda büyük bir pay sahibi olduğunu belirtti. 101 sporcu ile katıldığımız olimpiyatlarda, toplamda 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak etkileyici bir sonuç elde ettiklerini aktardı.

Olimpiyatlarda Kazanılan Madalyalar ve Gelecek Hedefler

Eyüp Gözgeç, "Boksta 2 gümüş ve 1 bronz madalya aldık. Madalya sayımız toplam madalyaların yarısı kadar. Aksi takdirde 100. sıraya düşebilirdik." dedi. Ayrıca, Paris 2024'te 7 milli boksörün mücadele ettiğini hatırlatarak, "Sporda bazen kura şansı da çok önemli. Ekibimiz olağanüstü maçlar çıkardı." şeklinde konuştu.

Türkiye Boksunun Geleceği: Los Angeles 2028

Gözgeç, 2028 Olimpiyatları için hedeflerinin yüksek olduğunu belirterek, 2022'de 55, 2023'te 57 ve 2024'te 30 madalya kazanacaklarını duyurdu. "Türk boksu için yollarımız açık. Los Angeles 2028 için hazırlıklarımız başladı." dedi.

Önemli İsimlerden Kadın Boksçuların Vurguları

Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandıktan sonra sezgilerinin devam ettiğini belirterek, "Benim tek hayalim yeniden olimpiyata gitmek." diyerek Los Angeles 2028 için hedeflerini açıkladı. Hatice Akbaş ise takım olarak büyük başarılar elde ettiklerini ve Türk boksunun gücünü ortaya koyduklarını ifade etti.

Esra Yıldız Kahraman ise, "Altın madalya hedefliyorduk, ancak bronzda nasibimiz varmış. 2028'de birlikte altın madalya kazanacağız." şeklinde konuştu.