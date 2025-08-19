DOLAR
Boks Milli Takımları Kastamonu'da Ortak Kampa Girdi: Liverpool'a Hazırlık

Erkek ve kadın boks milli takımları, Liverpool'daki Dünya Şampiyonası hazırlıkları için Kastamonu'da ortak kamp yaptı; son antrenmanlar 1 Eylül'de tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 14:50
Boks Milli Takımları Kastamonu'da Ortak Kampa Girdi: Liverpool'a Hazırlık

Boks Milli Takımları Kastamonu'da Ortak Kampa Girdi: Liverpool'a Hazırlık

Kamp süreci ve hedefleri

Erkek ve kadın boks milli takımları, Kastamonu'da Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında ortak kamp gerçekleştirdi.

Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde; Erkek Boks Milli Takımı ise Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdürüyor.

Kadın sporcuların, erkek takımının kampına katılarak ringde kıyasıya mücadele ettiği gözlendi.

Milli takım antrenörü Turgut Dereköylü, kampa 6 Ağustos'ta başladıklarını anlatarak, "Özbekistan ve İtalya ile ikili kamp yaptık. Son eldiven çalışmalarımızı yapıyoruz. Şampiyon kızlarımız geldi. Antrenmanımıza katıldı. 1 Eylül'de Liverpool'a gideceğiz. Amacımız Türkiye Cumhuriyeti'ne madalyalar kazandırmak, bayrağımızı dalgalandırmak. İstiklal Marşı'mızı okutmak." dedi.

Dereköylü, sporcuların performansından memnun olduğunu belirterek, "Dünya Şampiyonası'na dünyanın en iyi boksörleri geliyor. Boksta söz sahibi ülkeler geliyor. Bizler mevcut durumumuzu en yukarı çıkarmak için uğraş vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Erkek ve kadın boks milli takımları, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da ortak...

Erkek ve kadın boks milli takımları, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da ortak kamp yaptı. Liverpool'da eylül ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na Kadın Boks Milli Takımı Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde, Erkek Boks Milli Takımı ise Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor. Erkek Boks Milli Takımı'nın kampına katılan kadın boksörler, ringde kıyasıya mücadele etti.

Erkek ve kadın boks milli takımları, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da ortak...

