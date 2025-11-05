Bölgesel Amatör Lig: Kocasinan Şimşekspor 6 puana ulaştı

Kocasinan Şimşekspor, Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta 4 maçta 6 puana ulaştı; 4. haftayı Yolspor karşısında 3 golle kazandı. Haftaya OnikiŞubatspor deplasmanda.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta 4. hafta galibiyeti

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor, oynadığı 4 maçta 6 puana ulaştı.

Sarı-siyahlı ekip, Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta 4. haftayı galibiyetle noktaladı. Sahasında Elazığ temsilcisi Yolspor'u konuk eden takım, üç puanı 3 golle aldı.

Geride kalan dört haftada ikinci kez galibiyet sevinci yaşayan Kocasinan Şimşekspor, toplamda 6 puana erişti.

Kocasinan Şimşekspor bu hafta deplasmanda Kahramanmaraş temsilcisi OnikiŞubatspor ile karşılaşacak.

