Bölgesel Amatör Lig: Kocasinan Şimşekspor 6 puana ulaştı

Kocasinan Şimşekspor 6 puana ulaştı
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta 4. hafta galibiyeti
Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor, oynadığı 4 maçta 6 puana ulaştı.
Sarı-siyahlı ekip, Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta 4. haftayı galibiyetle noktaladı. Sahasında Elazığ temsilcisi Yolspor'u konuk eden takım, üç puanı 3 golle aldı.
Geride kalan dört haftada ikinci kez galibiyet sevinci yaşayan Kocasinan Şimşekspor, toplamda 6 puana erişti.
Kocasinan Şimşekspor bu hafta deplasmanda Kahramanmaraş temsilcisi OnikiŞubatspor ile karşılaşacak.
