Bolu'da Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Heyecanı Başladı

Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Yarışı, Bolu'nun Gerede ilçesinde başlamış bulunuyor. Türkiye Oryantiring Federasyonu ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün organizasyonuyla düzenlenen etkinlik, Gerede Arkut Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Etkinlik, iki gün boyunca sürecek ve toplamda 13 kulüpten 49 sporcu katılım gösteriyor. Yarış, kar yağışı altında yapılan ısınma antrenmanının ardından verilen start ile başladı.

Federasyon Başkanı Güler'den Açıklamalar

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, yarışları yakından takip etti. Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç yıl aradan sonra Kayaklı Oryantiring Türkiye Şampiyonası’nı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yarışlar, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular arasında kıyasıya bir rekabeti beraberinde getiriyor" dedi.

Başkan Güler, "Kısa bir süre içinde bir kademe yarışı daha gerçekleştireceğiz. Ardından başarılı sporcularımızı Avrupa ve Dünya Şampiyonası için Finlandiya’ya göndereceğiz," diye ekledi.

Kayaklı oryantiring branşına daha fazla önem vereceklerinin altını çizen Güler, "Bu branşın olimpiyatlarda yer alacağına inanıyoruz. 2025-2026 yarış programlarımızda kayakla oryantiring sporunu daha da geliştireceğiz. Yarışmacılarımız için Gerede'deki kayak merkezinde yapacağımız kamp çalışmalarında kaliteli eğitim sağlarsak, güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Yarışların ardından ödül töreni yapılacak ve organizasyon sona erecek.