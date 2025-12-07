Boluspor 2-0 Erzurumspor — Doğan Can Davas ve Martin Boakye ile Trendyol 1. Lig zaferi

Trendyol 1. Lig 16. haftasında Boluspor, Bolu Atatürk’te Erzurumspor’u 2-0 yendi. Goller Doğan Can Davas ve Martin Boakye’den geldi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 16:37
Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Boluspor, konuk ettiği Erzurumspor karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar

35. dakikada sol kanattan atak geliştiren Lima’nın ceza sahası içerisine attığı pasa düzgün vuran Doğan Can Davas, topu filelere gönderdi. 1-0

86. dakikada Lima’nın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Martin Boakye topu ağlara gönderdi. 2-0

Stat ve hakemler

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Batuhan Kolak, Cem Özbay, Selahattin Altay

Kadrolar

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lucas Lima, Işık Kaan Arslan, Loic Kouagba, Rahman Buğra Çağıran (Devran Şenyurt dk. 80), Barış Alıcı (Harun Alpsoy dk. 90), Dean Lico (Can Arda Yılmaz dk. 90), Florent Hasani, Doğan Can Davas (Martin Boakye dk. 80), Ibrahim Akanbi Rasheed (Arda Usluoğlu dk. 75)

Yedekler: Bartu Kulbilge, Mustafa Mert Yerlikaya, Arda Tuğra Saygı, Muhammet Mustafa Yıldız, Egemen Kazancı

Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan

Erzurumspor: Matija Orbanic, Ali Ülgen (Yakup Kırtay dk. 46), Amar Gerxhaliu, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Brandon Baiye, Sefa Akgün (Cheikne Sylla dk. 46), Giovanni Crociata (Adem Eren Kabak dk. 78), Benhur Keser (Salih Sarıkaya dk. 84), Eren Tozlu

Yedekler: Erkan Anapa, Kağan Moradaoğlu, Ömer Kara, Emre Erdem

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller ve kartlar

Goller: Doğan Can Davos (dk. 35), Martin Boakye (dk. 85) (Boluspor)

Sarı kartlar: Lucas Lima, Dean Lico, Rahman Buğra Çağıran (Boluspor), Orhan Ovacıklı (Erzurumspor)

