Boluspor, Ahlatcı Çorum FK Maçına Hazırlanıyor

Boluspor Maça Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, Ahlatcı Çorum FK ile oynayacağı maç için hazırlık çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bolu temsilcisi, ligin 9. haftasında evinde gerçekleştireceği bu önemli karşılaşma için idmanlarına devam etmekte.

İdman Detayları

Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından, oyuncular pas çalışmalarına geçti.

Teknik direktör Arif Ufuk Kahraman yönetiminde gerçekleşen bu yaklaşık 1,5 saat süren idman, teknik çalışmalar ve açma-germe hareketleriyle tamamlandı.

Hedef Galibiyet

Boluspor, Ahlatcı Çorum FK karşısında galibiyet alarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.