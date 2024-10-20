Boluspor Ahlatcı Çorum FK'yi 2-0 Geçti

Boluspor'un Güçlü Performansı

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor, Ahlatcı Çorum FK ile karşı karşıya geldi.

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Boluspor, sahasında gerçekleştirdiği mücadelede Ahlatcı Çorum FK'yı 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu galibiyet, Boluspor için sezonun ilerleyen dönemleri açısından önemli bir ivme kazandırdı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor ile Ahlatcı Çorum FK, Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaştı. Bir pozisyonda Bolusporlu Avramovski (solda) ile Ahlatcı Çorum FKlı Boudjemaa (29) karşılaştı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor ile Ahlatcı Çorum FK, Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaştı. Bir pozisyonda Bolusporlu Avramovski (solda) ile Ahlatcı Çorum FKlı Boudjemaa (29) karşılaştı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor ile Ahlatcı Çorum FK, Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaştı. Bir pozisyonda Bolusporlu Avramovski (solda) ile Ahlatcı Çorum FKlı Boudjemaa (29) karşılaştı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor ile Ahlatcı Çorum FK, Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaştı. Bir pozisyonda Bolusporlu Avramovski (solda) ile Ahlatcı Çorum FKlı Boudjemaa (29) karşılaştı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor ile Ahlatcı Çorum FK, Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaştı. Bir pozisyonda Bolusporlu Avramovski (solda) ile Ahlatcı Çorum FKlı Boudjemaa (29) karşılaştı.