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Boluspor Ahlatcı Çorum FK'yi 2-0 Geçti

Boluspor, Trendyol 1. Lig'de Ahlatcı Çorum FK'yı 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 18:12
Boluspor Ahlatcı Çorum FK'yi 2-0 Geçti

Boluspor'un Güçlü Performansı

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor, Ahlatcı Çorum FK ile karşı karşıya geldi.

Maçın Detayları

Boluspor, sahasında gerçekleştirdiği mücadelede Ahlatcı Çorum FK'yı 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu galibiyet, Boluspor için sezonun ilerleyen dönemleri açısından önemli bir ivme kazandırdı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor ile Ahlatcı Çorum FK, Bolu Atatürk Stadyumunda...

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor ile Ahlatcı Çorum FK, Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaştı. Bir pozisyonda Bolusporlu Avramovski (solda) ile Ahlatcı Çorum FKlı Boudjemaa (29) karşılaştı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor ile Ahlatcı Çorum FK, Bolu Atatürk Stadyumunda...

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor ile Ahlatcı Çorum FK, Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaştı. Bir pozisyonda Bolusporlu Avramovski (solda) ile Ahlatcı Çorum FKlı Boudjemaa (29) karşılaştı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor ile Ahlatcı Çorum FK, Bolu Atatürk Stadyumunda...

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor ile Ahlatcı Çorum FK, Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaştı. Bir pozisyonda Bolusporlu Avramovski (solda) ile Ahlatcı Çorum FKlı Boudjemaa (29) karşılaştı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor ile Ahlatcı Çorum FK, Bolu Atatürk Stadyumunda...

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor ile Ahlatcı Çorum FK, Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaştı. Bir pozisyonda Bolusporlu Avramovski (solda) ile Ahlatcı Çorum FKlı Boudjemaa (29) karşılaştı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor ile Ahlatcı Çorum FK, Bolu Atatürk Stadyumunda...

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor ile Ahlatcı Çorum FK, Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaştı. Bir pozisyonda Bolusporlu Avramovski (solda) ile Ahlatcı Çorum FKlı Boudjemaa (29) karşılaştı.

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