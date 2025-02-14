Boluspor Amed Sportif Faaliyetler Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Geosis Boluspor, sahasında ağırlayacağı Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

Bolu temsilcisi, kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmana önce koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-beyazlı ekip, ardından teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalarla programını sürdürdü. Yaklaşık 1,5 saat süren bu antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maç ile son buldu.

Maç Tarihi ve Saati

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında gerçekleşecek olan Geosis Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması, 16 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Trendyol 1. Lig takımlarından Geosis Boluspor, pazar günü oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarına kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde başladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Geosis Boluspor, pazar günü oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarına kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde başladı.